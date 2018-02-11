Александр Жулин: "Пока вылезаем на хрупких женских плечах"

Известный российский тренер Александр Жулин оценил выступление Евгении Медведевой и перспективы сборной России в командном турнире фигуристов.

– У Медведевой был самый сложный стартовый номер – последний и такая сложная музыка. Стояла такая зловещая тишина. На Женька молодец. Она, конечно, боец, – считает Жулин. – Пока вылезаем на хрупких женских плечах. О шансах команды выйти на первое место пока говорить рано. Думаю, что спортсмены все прекрасно понимают, и будут пробовать показать свой лучший вариант катания.

Что касается падений Михаила Коляды в короткой программе, то, если бы я был его тренером, то посоветовал бы ему упростить прыжки после падений соперников. Тогда у него было бы надежное 3-4 место. И эти очки сейчас нам бы очень пригодились. На тренировках Михаил катался просто блистательно, но, видимо, сказалось, что он стартовал на Олимпиаде впервые. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.