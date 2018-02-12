Александр Жуков: "Российские фигуристы заслуженно завоевали командное серебро на Олимпиаде"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает заслуженным серебро российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде. Победу одержали канадцы, бронзу завоевали американцы.

- Замечательный результат, хочу поздравить всех ребят, - цитирует ТАСС Жукова. - Выступали здорово, заслужили награду. Особые поздравления хотел бы передать тренерам. Каждая медаль сейчас заслуживает особых поздравлений. Это только начало. У каждого из участников командного турнира хорошие шансы на медали.