10:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Александр Жуков: "Российские фигуристы заслуженно завоевали командное серебро на Олимпиаде"

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает заслуженным серебро российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде. Победу одержали канадцы, бронзу завоевали американцы.

- Замечательный результат, хочу поздравить всех ребят, - цитирует ТАСС Жукова. - Выступали здорово, заслужили награду. Особые поздравления хотел бы передать тренерам. Каждая медаль сейчас заслуживает особых поздравлений. Это только начало. У каждого из участников командного турнира хорошие шансы на медали.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Koira

РОССИЙСКИЕ ФИГУРИСТЫ ЗАСЛУЖЕННО ЗАВОЕВАЛИ КОМАНДНОЕ СЕРЕБРО НА ОЛИМПИАДЕ __________ не смотря на подлость российских чиновников

11:42

IDOL

Ага, особенно у Коляды, шансы прям стопроцентные.

10:56

Rome22

Жуков, наверное, думает что сказал нечто важное.... его хватает только на то, чтобы связать пару слов... и то, только банальное и очевидное....

10:55

Platinum1991

Поздравляем российских фигуристов с серебряными медалями Олиампиады-2018 в командном турнире. Молодцы! Очень рады!!! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! А на все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой!

10:50

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!