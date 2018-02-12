Александр Жуков: "Российские фигуристы заслуженно завоевали командное серебро на Олимпиаде"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает заслуженным серебро российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде. Победу одержали канадцы, бронзу завоевали американцы.
- Замечательный результат, хочу поздравить всех ребят, - цитирует ТАСС Жукова. - Выступали здорово, заслужили награду. Особые поздравления хотел бы передать тренерам. Каждая медаль сейчас заслуживает особых поздравлений. Это только начало. У каждого из участников командного турнира хорошие шансы на медали.
Koira
РОССИЙСКИЕ ФИГУРИСТЫ ЗАСЛУЖЕННО ЗАВОЕВАЛИ КОМАНДНОЕ СЕРЕБРО НА ОЛИМПИАДЕ __________ не смотря на подлость российских чиновников
11:42
IDOL
Ага, особенно у Коляды, шансы прям стопроцентные.
10:56
Rome22
Жуков, наверное, думает что сказал нечто важное.... его хватает только на то, чтобы связать пару слов... и то, только банальное и очевидное....
10:55
Platinum1991
Поздравляем российских фигуристов с серебряными медалями Олиампиады-2018 в командном турнире. Молодцы! Очень рады!!! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! А на все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой!
10:50