20:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Александр Лакерник: "Коляда, конечно, более опытен, чем Алиев, но стабильности нет у обоих"


Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подчеркнул, что российским фигуристам перед Олимпийскими играми не хватает стабильности. По этой причине он отказался давать прогноз на предстоящие соревнования в Пхенчхане.

Коляда, конечно, более опытен, а Алиев, по сути, только вышел из юниоров, – цитирует "Р-Спорт" Лакерника. – Но, к сожалению, стабильности ни у кого нет. Поэтому невозможно спрогнозировать, кто какую роль сыграет из российских ребят на Олимпийских играх.

Напомним, Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Корее.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180130/1131808679.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий