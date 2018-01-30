Александр Лакерник: "Коляда, конечно, более опытен, чем Алиев, но стабильности нет у обоих"

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подчеркнул, что российским фигуристам перед Олимпийскими играми не хватает стабильности. По этой причине он отказался давать прогноз на предстоящие соревнования в Пхенчхане.
– Коляда, конечно, более опытен, а Алиев, по сути, только вышел из юниоров, – цитирует "Р-Спорт" Лакерника. – Но, к сожалению, стабильности ни у кого нет. Поэтому невозможно спрогнозировать, кто какую роль сыграет из российских ребят на Олимпийских играх.
Напомним, Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Корее.
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