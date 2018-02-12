06:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Александр Коган: "Из-за недопуска ряда спортсменов на Игры мы оказались не в том состоянии, чтобы бороться за золото в командных соревнованиях"

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил, что сборная России изначально оказалась немного не в том состоянии, чтобы бороться за золото в командных соревнованиях Олимпиады-2018. Он также добавил, что выступление россиянок Евгении Медведевой и Алины Загитовой показывает потенциальные возможности, которые они могут реализовать в индивидуальных прокатах.

 
Алина ЗАГИТОВА.Фигурное катание. Командный турнир. Live!

Напомним, по итогам семи видов программы Россия гарантировала себе второе место в командных соревнованиях, набрав 58 очков. На счету лидирующей Канады 63 балла.

– Всех поздравляю с хорошим катанием наших спортсменок. Рассчитываем на медаль, – сказал Коган. – К сожалению, часть наших спортсменов не была приглашена на Олимпиаду. Поэтому мы изначально оказались немного не в том состоянии, чтобы бороться за золото.

Результат Загитовой говорит сам за себя – он на 20 баллов выше, чем у следующей спортсменки. Выступление показывает те потенциальные возможности, которые девочки могут реализовать в индивидуальных соревнованиях. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pv101

У плохого танцора всегда пол (МОК) виноват

07:32

Papa-psix

из-за Коляды вы не смогли бороться за золото.. привет тем, кто считал и до сих пор считает, что в Сочи не надо было пускать Плющенко..

06:55

анон

За золото не позволило бороться исключительно слабое выступление в мужской короткой.

06:27

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