Александр Энберт: "Получилось откатать раскованно, легко и непринужденно"

Россиянин Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, после произвольной программы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане отметил, что доволен выступлением. По его словам, все получилось легко и непринужденно.

- Рады, что получилось раскованно откатать, не поддаться грузу ответственности и показать то, что мы умеем, легко и непринужденно, - отметил Эберт. - Было очень волнительно, хорошо, что мы раскатались перед индивидуальным турниром. Готовились серьезно, старались показать максимум. Решили делать двойной сальхов, так как в тройном не были уверены на сто процентов. Будем делать тройной в личных соревнованиях.

Мы в любом случае готовились на максимуме, даже будучи запасными. Всякое случается, замены бывают. Насчет нашего допуска, я не буду сейчас это комментировать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018