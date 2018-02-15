Александр Энберт: "К следующим стартам подготовимся лучше. О Пекине-2022 сейчас не думаем"

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, сказал, что он доволен не только серебром в командном турнире на Олимпиаде-2018, но и результатом в личных соревнованиях - они заняли седьмое место, набрав 212,88 балла. Спортсмен также отметил, что после завершения соревнований не общался с соотечественниками Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые стали четвертыми (224,93).

- Личный турнир на Олимпиаде - колоссальный для нас с Натальей опыт, который поможет в будущем. В России на самом деле большая конкуренция и само присутствие здесь нас радовало. Командный результат порадовал тоже, да и личный тоже - показали для себя хорошие баллы, сделали свой максимум. Этот результат - лучший за карьеру.

- Все внимание было к Тарасовой и Морозову. Вам от этого легче было?

- Да нет, я бы не сказал. Вот на командном турнире ответственность была на нас, но к каждому старту готовимся и относимся одинаково. Конечно, чтобы точно ответить, надо оказаться на месте ребят. Пока мы - второй номер. Когда будем первым, все скажем!

- Как ребята себя чувствуют? Отошли немного?

- Не общались. Мы уехали с катка, когда они в микст-зоне были.

- Татьяна Тарасова назвала их сырыми.

- Да мы все пока молодые, но к следующим стартам подготовимся лучше.

- А к Пекину?

- О нем в данную минуту точно не думаем. Все мысли и эмоции куда-то делись, опустошение сейчас. В Москву вернемся и подумаем.

- Когда летите?

- Послезавтра. На женский турнир не останемся, мы свое дело сделали, передаем эстафету следующим видам. Повторюсь - довольны не только командным серебром, но и личным результатом. Но чтобы быть лучше, надо много работать. Работать надо. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)