Аделина Сотникова: "Не удивлена победе Загитовой на чемпионате Европы"

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова похвалила россиянку Евгению Медведеву, которая, недавно восстановившись от травмы, заняла на чемпионате Европы второе место. Также спортсменка подчеркнула, что российские фигуристки на данный момент сильнейшие в мире.

– Не могу сказать, что удивилась победе Загитовой, – цитирует ТАСС Сотникову. – Она молодая, технически у нее прыжки были сложнее: каскад лутц-риттбергер уже давно никто не прыгал. Но надо отдать должное Жене, она за такой короткий срок восстановилась и показала безукоризненные прокаты. А это достаточно сложно психологически – найти ту точку, чтобы доказать, что ты можешь всегда и везде. Она держит такую планку, за что ей спасибо.

Наши девочки реально самые сильные. Я им желаю только терпения и не поддаваться эмоциям. Да, это спорт, бывает, что на большой арене ты хочешь прыгнуть выше головы, но этого делать не стоит, нужно делать то, что умеешь.

Отметим, что Загитова и Медведева включены Федерацией фигурного катания на коньках России в состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.