Аделина Сотникова: "Если бы Коляда показал максимум в первый день, у России было бы золото"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова отметила, что российские фигуристы, занявшие второе место в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018, показали лучший для себя результат. Она также добавила, что если бы Михаил Коляда в короткой программе показал все, на что способен, то россияне были бы первыми.
Напомним, Коляда в короткой программе занял 8-е место, в произвольной стал вторым.
– На данный момент все показали лучшее, что могут сделать сейчас. Но дальше будут личные соревнования, там будет совершенно другая история. Самое интересное – впереди, – сказала Сотникова.
Если бы Коляда показал все, на что способен в первый день соревнований, мы были бы первыми, но получилось так, как получилось. Мы завоевали серебро, и это тоже прекрасный результат с учетом того, что команда у нас очень молодая, все дебютанты Олимпиад, кроме Бобровой и Соловьева. (Михаил ПОТАПОВ)
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
sailor1990
не факт. Надо было и в других видах быть выше канадцев.
12:02
wolfwolk
Даже с идеальным катанием Коляды золото нашим не отдали бы. Тащили кэнаков за уши и всё остальное.
11:52
grad45
Бней Иегуда____? где лучшая? тока в танцах что-то показывает, в остальных видах - просто нули... в женском даже близко к нашим девочкам никого нет...
11:51
grad45
Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. И ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ! БРАВО!!!
11:50
MAPKJIAP
Да эти командные соревнования по фигурному катанию просто извращение, можно занять только вторые места получить 72 бала и стать олимпийскими чемпионами без единого первого места - ЭТО БРЕД! Судейство и так гнилое в фигурном катании, невооруженным взглядом видно, как тянут некоторых, при этом других топят, особенно это касается танцев, чистейший субъективизм, судьи могут получить на лапу и никто не догадается... Всегда надо смотреть кто судьи!
11:29
BlackKnight
Дайте нашему мужскому одиночному катанию - время. Сейчас в сборной нет вечно возвращающегося первого номера. Это повышает мотивацию и конкуренцию, будем надеяться что это пойдет на пользу.
11:24
Бней Иегуда
Если бы, да кабы...) По факту Канада - лучшая держава в мире по фигурному катанию... по крайней мере на ближайшие 4 года.)
11:21
ИгорьНН
Как, например Осмонд, без исполненного каскада умудрилась занять 3(!) место? Без выполнения основного элемента и с лишними прыжками? однако ж...
11:18
ИгорьНН
Посмотрите прокаты - далее судить будете...
11:15
BlackKnight
На двух чемпионатах Мира у Коляды лучшее 4-ое место, на 3-ех чемпионатах Европы - 3-ее. Если бы в Короткой программе Коляда бы занял 3-ее место, то даже при 2-ом в произвольной - это бы не принесло нам золотой медали.
11:14
baronurgensburg
Если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой
11:09