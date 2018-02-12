Аделина Сотникова: "Если бы Коляда показал максимум в первый день, у России было бы золото"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова отметила, что российские фигуристы, занявшие второе место в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018, показали лучший для себя результат. Она также добавила, что если бы Михаил Коляда в короткой программе показал все, на что способен, то россияне были бы первыми.

Напомним, Коляда в короткой программе занял 8-е место, в произвольной стал вторым.

– На данный момент все показали лучшее, что могут сделать сейчас. Но дальше будут личные соревнования, там будет совершенно другая история. Самое интересное – впереди, – сказала Сотникова.

Если бы Коляда показал все, на что способен в первый день соревнований, мы были бы первыми, но получилось так, как получилось. Мы завоевали серебро, и это тоже прекрасный результат с учетом того, что команда у нас очень молодая, все дебютанты Олимпиад, кроме Бобровой и Соловьева. (Михаил ПОТАПОВ)

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