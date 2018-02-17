Адам Риппон: "Я не гей-икона. Я просто икона"

Американский фигурист Адам Риппон, который войдет в Top-10 на олимпийском турнире в Пхенчхане, назвал себя любимчиком Америки и призвал всех не бояться и быть собой.

- Я не гей-икона и не гей-любимчик Америки. Я просто икона и любимчик! А если серьезно, я показал миру, что я крутой атлет и смелый человек. Будьте собой, - сказал он в микст-зоне. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)