Адам Риппон: "Я не гей-икона. Я просто икона"

Американский фигурист Адам Риппон, который войдет в Top-10 на олимпийском турнире в Пхенчхане, назвал себя любимчиком Америки и призвал всех не бояться и быть собой.
- Я не гей-икона и не гей-любимчик Америки. Я просто икона и любимчик! А если серьезно, я показал миру, что я крутой атлет и смелый человек. Будьте собой, - сказал он в микст-зоне. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Гаттузо Крут!!!!!!#!
слащавое убогое катание. Тебя бы даже в женское не пустили с таким жеманством. Слизняк. Иди подмахни Джейсону Брауну своему корешу по взглядам. Фуууууу. Всегда переключаю ,когда они катаются.
09:15
.BattleFish.
Адам Страпон, а не Риппон!)))
08:38
ПИПКИНПАПА
Неточности перевода, было-я не образ, я образина
08:22