07:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Адам Риппон: "Я не гей-икона. Я просто икона"

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Американский фигурист Адам Риппон, который войдет в Top-10 на олимпийском турнире в Пхенчхане, назвал себя любимчиком Америки и призвал всех не бояться и быть собой.

- Я не гей-икона и не гей-любимчик Америки. Я просто икона и любимчик! А если серьезно, я показал миру, что я крутой атлет и смелый человек. Будьте собой, - сказал он в микст-зоне. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

слащавое убогое катание. Тебя бы даже в женское не пустили с таким жеманством. Слизняк. Иди подмахни Джейсону Брауну своему корешу по взглядам. Фуууууу. Всегда переключаю ,когда они катаются.

09:15

.BattleFish.

Адам Страпон, а не Риппон!)))

08:38

ПИПКИНПАПА

Неточности перевода, было-я не образ, я образина

08:22

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