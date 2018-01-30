22 олимпийских чемпиона по фигурному катанию подписали открытое письмо Баху

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова собрала подписи 22 прославленных фигуристов под открытым письмом президенту МОК Томасу Баху и другим членам комитета в поддержку Ивана Букина и других отстраненных олимпийцев России.

Подписи под письмом поставили отец Ивана Букина Андрей, а также Скотт Хамильтон, Виктор Петренко, Марина Анисина, Гвендаль Пейзера, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Олег Васильев, Елена Валова, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Александр Зайцев, Аделина Сотникова, Евгений Платов, Евгения Медведева, Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.

"Уважаемый господин Бах и уважаемые члены МОК!

Мы обращаемся к Вам от имени всех спортсменов мира, будущих Олимпийских чемпионов и чемпионов прошлых лет. До последнего времени мы искренне поддерживали МОК в его деятельности, верили в идеалы честности и беспристрастности, которые мы все безоговорочно связывали с Олимпийскими играми и Олимпийским движением в целом.

Для каждого спортсмена, для каждого из нас Олимпийские игры были и остаются вершиной спортивной карьеры, мечтой, ради которой мы не жалели себя на тренировках и соревнованиях, отказывались от общения с друзьями и близкими людьми, от полноценного отдыха и многих других важных жизненных аспектов. Всё это хорошо известно и Вам, бывшему спортсмену и Олимпийскому чемпиону, прошедшему этот путь как все мы.

Несмотря на то, что сейчас всё чаще высказываются мнения о политическом и финансовом давлении на МОК и принимаемые им решения, до последнего времени мы искренне верили в то, что это всего лишь домыслы людей, пытающихся дискредитировать МОК и Олимпийское движение в целом. Мы поддерживали МОК в его борьбе с допингом и стремлении защитить "чистых" спортсменов. Мы были уверены, что, опираясь на Олимпийскую хартию, МОК примет справедливое и беспристрастное решение в отношении любого спортсмена из любой страны мира, замешанного в допинговом нарушении.

Однако, мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Спортсменов, которые неоднократно доказывали, что они не применяют запрещенные препараты, сдавая многочисленные тесты различным антидопинговым лабораториям всего мира. Спортсменов, которые никогда не запрашивали терапевтическое исключение на использование определённых лекарств. Спортсменов, которые доказали, что всё, чего они достигли на пути к Олимпийским играм, это исключительно результат их ежедневного упорного труда.

Мы обеспокоены тем, что возникшая ситуация наносит непоправимый ущерб не только репутации Международного Олимпийского комитета, но и всему Олимпийскому движению, частью которого мы также являемся. Мы убеждены, что последствием принятого Вами решения станет то, что молодые спортсмены по всему миру потеряют не только веру в непредвзятость и честность Олимпизма, но, самое главное, потеряют цель и стремление к совершенствованию своего спортивного мастерства, чтобы когда-нибудь взойти на Олимпийский пьедестал.

Отказывая сейчас "чистым" спортсменам в их заслуженном праве участвовать в Олимпийских играх, Вы рискуете окончательно разрушить образ Игр как справедливых и честных соревнований, образ, который с большим трудом создавали многие поколения спортсменов и руководителей МОК до Вас.

Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имели никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и, тем не менее, он не был приглашен на Олимпийские зимние игры 2018 года.

Мы верим, что такой поступок позволит вернуть стремительно убывающее доверие к МОК как к независимой и справедливой международной организации, а также позволит молодым спортсменам вновь поверить в мечту и перестать бояться того, что однажды с ними может произойти то же самое", – приводит RT текст письма.