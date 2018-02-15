Женская сборная России в экстра-энде обыграла команду Китая

Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Со счетом 7:6 россиянки в экстра-энде победили команду Китая. Отметим, что перед последним эндом подопечные Сергея Беланова уступали 4:6, но взяли два камня, а в экстра-энде смогли "украсть" один камень после ошибки соперниц: заключительным броском китаянка пробросила свой камень через весь дом.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Женщины
Круговой турнир
Китай - Россия - 6:7
aech_63
Second Generation Barbie dolls, Russian edition, такие же глупые, как и первое
07:24
Solace.
Браво, чудом спаслись, так ещё и победили. Девочки, кремень, русский характер!
06:09
kelvin
слабый турнир если честно ((
06:07