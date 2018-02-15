Женская сборная России в экстра-энде обыграла команду Китая

Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Со счетом 7:6 россиянки в экстра-энде победили команду Китая. Отметим, что перед последним эндом подопечные Сергея Беланова уступали 4:6, но взяли два камня, а в экстра-энде смогли "украсть" один камень после ошибки соперниц: заключительным броском китаянка пробросила свой камень через весь дом.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Китай - Россия - 6:7

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