06:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Женская сборная России в экстра-энде обыграла команду Китая

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Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Со счетом 7:6 россиянки в экстра-энде победили команду Китая. Отметим, что перед последним эндом подопечные Сергея Беланова уступали 4:6, но взяли два камня, а в экстра-энде смогли "украсть" один камень после ошибки соперниц: заключительным броском китаянка пробросила свой камень через весь дом.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Китай - Россия - 6:7

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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aech_63

Second Generation Barbie dolls, Russian edition, такие же глупые, как и первое

07:24

Solace.

Браво, чудом спаслись, так ещё и победили. Девочки, кремень, русский характер!

06:09

kelvin

слабый турнир если честно ((

06:07

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