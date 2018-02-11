Юрий Шулико: "В полуфинале Олимпиады керлингисты не допустят прошлых ошибок"

Главный тренер сборной России по керлингу Юрий Шулико считает, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в полуфинале турнира по дабл-миксту на Олимпийских играх в Пхенчхане не повторят ошибок, допущенных в заключительном матче кругового этапа со швейцарцами. В круговом турнире россияне стали третьими.

– Задача предварительной стадии олимпийского турнира выполнена в полной мере. Претензий к команде, исключая вторую половину сегодняшней игры со швейцарцами, нет, – цитирует "Р-Спорт" Шулико. – Выход в финальную часть с третьей позиции позволяет избежать встречи на стадии полуфинала с лидером кругового турнира – сборной Канады. С ними нам представится возможность встретиться в финале, если мы туда выйдем.

Наши игроки находятся в хорошей форме и в сравнении с началом турнира значительно прибавили. Из сегодняшнего поражения сделаны выводы, и завтра в полуфинале команда не допустит повторения такого сценария. Команда достойна победы и приложит все необходимые усилия для ее достижения.

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