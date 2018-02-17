Юлия Гузиева: "Трудное турнирное положение не скажется на игре российских керлингисток"

Керлингистка сборной России Юлия Гузиева после матча против Японии (5:10) отметила, что игра была довольно ровная. Спортсменка также добавила, что трудное турнирное положение не скажется на дальнейшем выступлении россиянок.
– Счет не отражает всей игры с Японией, на самом деле она была довольно ровная, – цитирует ТАСС Гузиеву. – До седьмого энда, когда у японок получилось украсть три камня. Да, у нас трудное турнирное положение, но это не значит, что мы как то по-другому будем выходить на игры. Каждое место и очко крайне важны – никто не хочет занять последнее место. Каждую игру мы будем отдаваться по-максимуму.
Напомним, что Россия занимает последнее, 10-е место турнирной таблицы. В пяти матчах россиянки одержали одну победу.
Igrok Igorek
Вот и какой смысл был в том самом предолимпийском керлинговом отборе?
20:28 17 февраля
inachipoch
"Каждое место и очко крайне важны – никто не хочет занять последнее место."----------- Деушки, вы уж постарайтесь, пож-ста, последнее место не занять. И про очко не забывайте.
19:04 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
И, действительно.... Ещё несколько раз физиономиями лица радостно--глуповатыми посветят в камеры, особенно какая--то скиперша неадекватная, и домой поедут... Из ОАР--вок снова в рассеянок превращаться...
18:48 17 февраля
alexway.67
ну и что можно сказать об умственных способностях этой дамы. команда занимает последнее место, но это никак не скажется на качестве игры. как играли хреново, так и будем продолжать...днище
18:44 17 февраля
ФанФаныч
Приехали на Олимпиаду от России - бейтесь до конца.
18:41 17 февраля