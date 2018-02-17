Юлия Гузиева: "Трудное турнирное положение не скажется на игре российских керлингисток"

Керлингистка сборной России Юлия Гузиева после матча против Японии (5:10) отметила, что игра была довольно ровная. Спортсменка также добавила, что трудное турнирное положение не скажется на дальнейшем выступлении россиянок.

– Счет не отражает всей игры с Японией, на самом деле она была довольно ровная, – цитирует ТАСС Гузиеву. – До седьмого энда, когда у японок получилось украсть три камня. Да, у нас трудное турнирное положение, но это не значит, что мы как то по-другому будем выходить на игры. Каждое место и очко крайне важны – никто не хочет занять последнее место. Каждую игру мы будем отдаваться по-максимуму.

Напомним, что Россия занимает последнее, 10-е место турнирной таблицы. В пяти матчах россиянки одержали одну победу.

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