18:35 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Юлия Гузиева: "Трудное турнирное положение не скажется на игре российских керлингисток"

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Керлингистка сборной России Юлия Гузиева после матча против Японии (5:10) отметила, что игра была довольно ровная. Спортсменка также добавила, что трудное турнирное положение не скажется на дальнейшем выступлении россиянок.

– Счет не отражает всей игры с Японией, на самом деле она была довольно ровная, – цитирует ТАСС Гузиеву. – До седьмого энда, когда у японок получилось украсть три камня. Да, у нас трудное турнирное положение, но это не значит, что мы как то по-другому будем выходить на игры. Каждое место и очко крайне важны – никто не хочет занять последнее место. Каждую игру мы будем отдаваться по-максимуму.

Напомним, что Россия занимает последнее, 10-е место турнирной таблицы. В пяти матчах россиянки одержали одну победу.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Igrok Igorek

Вот и какой смысл был в том самом предолимпийском керлинговом отборе?

20:28 17 февраля

inachipoch

"Каждое место и очко крайне важны – никто не хочет занять последнее место."----------- Деушки, вы уж постарайтесь, пож-ста, последнее место не занять. И про очко не забывайте.

19:04 17 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

И, действительно.... Ещё несколько раз физиономиями лица радостно--глуповатыми посветят в камеры, особенно какая--то скиперша неадекватная, и домой поедут... Из ОАР--вок снова в рассеянок превращаться...

18:48 17 февраля

alexway.67

ну и что можно сказать об умственных способностях этой дамы. команда занимает последнее место, но это никак не скажется на качестве игры. как играли хреново, так и будем продолжать...днище

18:44 17 февраля

ФанФаныч

Приехали на Олимпиаду от России - бейтесь до конца.

18:41 17 февраля

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