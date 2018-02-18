Вячеслав Колосков: "Если опасения по Крушельницкому подтвердятся, флаг на церемонию закрытия нам не вернут"

Бывший вице-президент ОКР Вячеслав Колосков отметил, что не знает, какие санкции могут последовать за допинговый случай керлингиста Александра Крушельницкого. Вместе с тем, он уверен, что в случае доказательства применения мельдония спортсменом, нашей сборной не вернут флаг на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

- Что делать руководству ОКР в ситуации с допингом Крушельницкого?

- Это надо спрашивать у руководителя делегации Позднякова. Но я считаю, что ничего не надо делать. Потому что это все слухи еще. Неизвестно, какая фамилия и все ли так на самом деле.

- Допустим, у Крушельницкого находят мельдоний. Что дальше? Своего флага на церемонии закрытия нам не видать?

- Ясно, что если что-то будет доказано, флаг не вернут. Что еще? Понятия не имею.

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте. (Ярослав СУСОВ)

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