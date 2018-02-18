Вячеслав Колосков: "Если опасения по Крушельницкому подтвердятся, флаг на церемонию закрытия нам не вернут"

Бывший вице-президент ОКР Вячеслав Колосков отметил, что не знает, какие санкции могут последовать за допинговый случай керлингиста Александра Крушельницкого. Вместе с тем, он уверен, что в случае доказательства применения мельдония спортсменом, нашей сборной не вернут флаг на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.
- Что делать руководству ОКР в ситуации с допингом Крушельницкого?
- Это надо спрашивать у руководителя делегации Позднякова. Но я считаю, что ничего не надо делать. Потому что это все слухи еще. Неизвестно, какая фамилия и все ли так на самом деле.
- Допустим, у Крушельницкого находят мельдоний. Что дальше? Своего флага на церемонии закрытия нам не видать?
- Ясно, что если что-то будет доказано, флаг не вернут. Что еще? Понятия не имею.
Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте. (Ярослав СУСОВ)
nailsh78
при Сталине давно б Колоскова шлепнули б... какой ж негодяй
22:17 18 февраля
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля
Drek
Господа раскройте глаза.Никакого флага никто не увидит. Если даже санкции, наносящие миллиардные убытки многим странам, с фанатичным упорством удерживают, то фигня типа парад закрытия каких-то игр, даже никто и заморачиваться не будет. А все эти нападки МОК и ВАДА, инспирированы в купе всех санкций и отменять их никто не будет и еще долго. Если уж на инвалидах отыгрывают свою программу, то на здоровых...сами понимаете всё.А весь балаган кончится тем, что попытаются заморозить наши фин. активы, а мы заморозим Европу, прикрыв подачу газа. Ну а потом...как в кино "на следующий день"
20:46 18 февраля
Waddim
Ни на чём не основанное мнение Колоска. В решении исполкома МОК от 5 декабря (об отстранении РФ) написано следующее """МОК может частично или полностью отменить решение об отстранении ОКР от участия в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018, при условии, что данные решения будут полностью соблюдены ОКР, приглашенными спортсменами и официальными лицами.""" Никаких условий, типа, что ни один спортсмен из России не должен попасться на допинге там нет. То есть этот случай ничего не меняет. Нас восстановят в правах и закрытие пройдет с российской символикой.
20:06 18 февраля
lapp
Фига себе, Колосков овцам на 15 лямов попал, а мужики то не знают))
19:23 18 февраля
Помощник Президента
Да его и так не вернут.
19:19 18 февраля
and0508
При чем тут флаг :?
19:14 18 февраля
Richter-00
Колосков и тут. Странно. Неужели кроме него нет никого?
18:59 18 февраля
zvovs
"- Потому что это все слухи еще. Неизвестно, какая фамилия и все ли так на самом деле.".... -------------------------------- Ну вот, а я писал: "Либо на самом деле не в керлинге как говорите, либо вообще не находили и вы придумали чтоб оправдываться". Начинается подготовка оправдания для "высшей расы". И снова как я говорил кому то надо дать медаль за фантазию, но не ВАДА, а тем о ком нельзя говорить.
18:58 18 февраля
Lars Berger
Вот никак не могу получить ответ на вопрос: это вы ему звоните за комментариями или он сам в редакцию наяривает по всякому поводу?!
18:53 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
ТЫ сначала 15 лямов вынь-да-положь, а потом о флаге на закрытии мечтай!!!!
18:52 18 февраля