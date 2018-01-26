Все российские керлингисты допущены до Олимпиады-2018

Все кандидаты в сборную России по керлингу для участия в Олимпиаде-2018 допущены к стартам, сообщает официальный сайт ОКР. Проблем с приглашением российских спортсменов, помимо федерации керлинга, не было у фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья.

В сборную по керлингу войдут пять членов женской команды: Виктория Моисеева (скип), Галина Арсенькина, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова, а также представители смешанных пар: Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Напомним, что состязания смешанных пар дебютируют на Играх в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

Комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем оказались многие звездные участники Сочи-2014, а также те, кто не выступал на домашних Играх – в том числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду