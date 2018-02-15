Виктория Моисеева: "Пока эмоций не очень много. Они придут в раздевалке"

Скип сборной России Виктория Моисеева заявила, что матчи с командой Китая зачастую оказываются трудными. Во втором туре группового этапа Олимпиады россиянки выиграли со счетом 7:6 в экстра-энде.

– С китаянками всегда получаются напряженные матчи, в этом сезоне мы у них один раз выиграли, два раза проиграли, – цитирует "Р-Спорт" Моисееву. – И только один раз играли десять эндов. У них команда сильная, сразу в нескольких компонентах, которым мы пытаемся противостоять

На самом деле, эмоций пока не очень много, и во время бросков тем более. После последнего камня можем дать волю эмоциям, но тут еще получилась смазанная концовка - мерили камни для счета, поэтому эмоции, я думаю, будут уже в раздевалке.

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