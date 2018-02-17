Виктория Моисеева: "Перерыв в олимпийском графике поможет россиянкам перезагрузить голову"

Скип женской сборной России Виктория Моисеева выразила надежду, что перерыв в календаре Олимпиады-2018 поможет команде психологически настроиться на заключительные матчи группового турнира. Россиянки после пяти игр занимают последнее место с одной победой и четырьмя поражениями.

- У нас было хорошее начало, но после седьмого энда было трудно вернуться, - цитирует ТАСС Моисееву. - Это Олимпиада, команды готовы очень хорошо, поэтому все решают нюансы. К сожалению, нам все время немного не хватает для победы.

У нас завтра нет игр, поэтому будет тренировка, возможно, сходим в зал, чтобы не весь день отдыхать. Возможно, перерыв поможет перезагрузить голову, хотя не думаю, что проблемы в этом.

Швейцарки не так часто участвуют в чемпионатах мира, Европы. Им всегда чего-то не хватает в финалах при отборе на Олимпиаду, несмотря на то, что хорошо шли по сезону. У них много ошибок, помарок, нам может это помочь.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018