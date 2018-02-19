Виктория Моисеева: "Наконец удача была на нашей стороне"

Скип сборной России Виктория Моисеева после матча с Данией (8:7) отметила, что россиянки старались держать четные энды. Спортсменка также добавила, что удача была на стороне ее команды.

- У нас было тактическое преимущество, мы старались держать четные энды, - цитируют "РИА Новости" Моисееву. - Несмотря на то, что девятый получился смазанным, у нас было преимущество последнего камня в десятом энде, и мы были довольно уверены, что у нас получится. Игра была хорошая, и, в принципе, она не многим отличалась от тех, что мы проиграли, просто здесь соперники нам чуть больше подарили, наконец удача была на нашей стороне. Если продолжим играть так же, подправим ряд моментов, то сможем бороться с двумя оставшимися командами.

Сейчас был гораздо лучше лед, чем утром, поэтому даже было немного сложно, просто потому что мы рассчитывали на то, что было до этого. Но нам чуть быстрее удалось приспособиться к этому льду. Он уже более комфортный, и камни попроще, более похожи. До этого комплект был вообще разный из-за того, что только-только поточен.

Напомним, что сборная России официально лишились шансов попасть в полуфинал турнира и побороться за медали.

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