Виктория Моисеева: "Наконец удача была на нашей стороне"

Скип сборной России Виктория Моисеева после матча с Данией (8:7) отметила, что россиянки старались держать четные энды. Спортсменка также добавила, что удача была на стороне ее команды.
- У нас было тактическое преимущество, мы старались держать четные энды, - цитируют "РИА Новости" Моисееву. - Несмотря на то, что девятый получился смазанным, у нас было преимущество последнего камня в десятом энде, и мы были довольно уверены, что у нас получится. Игра была хорошая, и, в принципе, она не многим отличалась от тех, что мы проиграли, просто здесь соперники нам чуть больше подарили, наконец удача была на нашей стороне. Если продолжим играть так же, подправим ряд моментов, то сможем бороться с двумя оставшимися командами.
Сейчас был гораздо лучше лед, чем утром, поэтому даже было немного сложно, просто потому что мы рассчитывали на то, что было до этого. Но нам чуть быстрее удалось приспособиться к этому льду. Он уже более комфортный, и камни попроще, более похожи. До этого комплект был вообще разный из-за того, что только-только поточен.
Напомним, что сборная России официально лишились шансов попасть в полуфинал турнира и побороться за медали.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180219/1132898284.html
Mikvik
Крайне слабое выступление в независимости от итогового результата. Тактика хромает. А уж проброс камня в экстра-энде (матч с США) и крики свипа: "Ничего страшного"- о чём тут говорить...
19:37 19 февраля
Я Знаю Историю
хреново, что главной причиной победы она называет удачу((( зато Сидорова у телека комментирует...
19:31 19 февраля
nailsh78
в первом энде должно быть 3-0..простой бросок и мимо.. - вообще грубые ошибки с обоих сторон... они сделали их больше ))
18:15 19 февраля
Roov
Молодцы девчонки. Если что, согласно новостной табличке на этом сайте вы в мужском турнире выступаете.
18:12 19 февраля
Andre_Saratov
Какая удача? Когда уже все проиграно. Разницы на Олимпиаде между 7 и 10 местом нет. Лучше послушайте песню "Шанс" из мультфильма "Острова сокровищ". Тогда поймете.
18:03 19 февраля
kuler
У меня по ее всем ее интервью корейским полное ощущение, что для прессы она что угодно плела, но внутренне о каких-то медальных шансах и плей-офф даже не задумывалась. Приехали чисто себя попиарить, эфир получили, себя показали потенциальным мужьям, а что в полуфинал не попали так и хрен с ним - это же всего два матча дополнительных к сыгранным девяти...Знать же уже должна была на момент интервью, что пассажирами выступили и хоть бы словом обмолвилась...
17:49 19 февраля