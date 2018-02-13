Виктория Моисеева: "Брызгалова и Крушельницкий огромные молодцы!"

Скип женской сборной России по керлингу Виктория Моисеева поздравила Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде-2018. Россияне сегодня обыграли Норвегию со счетом 8:4 и взяли первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.

- Ребята огромные молодцы! Самое главное, они справились с нервами, снова поверили в себя и показали отличную игру, - заявила Моисеева. - Микст - это, конечно, совершенно другая игра по сравнению с классическим керлингом. У меня тоже есть такой опыт, я играла в миксте на двух чемпионатах мира. И ребят, конечно, давно знаю. Наша команда их поздравляет, мы очень рады! (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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