Василий Гудин: "Российские керлингисты не могли избежать нервной концовки в игре с норвежцами"

Василий Гудин, тренер россиян Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, после второго матча кругового турнира в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх-2018 против сборной Норвегии (4:3) отметил, что получилась ровная игра с сильным соперником. Специалист также добавил, что российские олимпийцы не могли избежать нервной концовки.

– Игра была нервной и этого избежать было нельзя, – цитирует ТАСС Гудина. – Было бы проще только в том случае, если бы мы попросили норвежцев играть хуже, но, думаю, они бы на это не согласились. Всегда очень важен первый камень, в этой игре он у нас был, поэтому получилась ровная игра с сильным соперником, который ранее обыграл канадцев.

Да, последний бросок Александра Крушельницкого был шикарным, но это его работа. Он должен это делать, если выступает на Олимпиаде. После матча с американцами провели разговор с ребятами, это дало свои плоды.

Эта победа придаст уверенности команде. Олимпиада – это очень тяжелое соревнование, в котором важна каждая победа. Возможно, мысли об этом не дали ребятам выступить на должном уровне в первой игре. Ни в коем случае не будем расслабляться и постараемся сохранить победный настрой на завтрашние встречи.

Напомним, что в первом матче россияне уступили сборной США со счетом 3:9.