Василий Гудин: "Россияне проиграли США из-за ошибок Крушельницкого"

Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин отметил, что Александр Крушельницкий в матче первой сесси кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте против США сыграл очень плохо. В паре с Анастасией Брызгаловой он проиграл со счетом 3:9. В следующей игре россияне встретятся с командой Норвегии.

- Александр очень плохо сыграл. Нервы. Ни с чем больше не могу связать его выступление, - приводит "Р-Спорт" слова Гудина. - Очень низкий процент выполнения бросков. Реально было переломить ситуацию, у меня это ощущение было на протяжении всей игры. Соперник позволял, но нужно было хорошо сделать первый бросок. Но наши ошибки были настолько грубы, что шансов нам не оставили.

Надеюсь, к норвежцам они восстановятся психологически. Немножко попереживают и, думаю, придут в себя. Они умеют это делать, мы сталкивались с этими проблемами, но методика проверена на других соревнованиях. Не на Олимпиаде.