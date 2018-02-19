06:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Ульяна Васильева: "В каждом поражении сборной России были свои тонкости"

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Российская керлингистка Ульяна Васильева заявила, что каждое поражение на Олимпиаде дается ей и ее подругам по команде тяжело. Россиянки потерпели пять поражений в шести матчах группового этапа.

– Если мы не выходим после матча в слезах, это не значит, что нам не тяжело, – цитирует ТАСС Васильеву. – В каждом проигранном матче были свои тонкости, которые помешали нам выиграть. Четких компонентов, которые не задались, я назвать не могу. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4970757

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