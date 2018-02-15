Ульяна Васильева: "Потратили много сил на китаянок"

Вице-скип сборной России Ульяна Васильева после победы на командой Китая (7:6) в матче кругового турнира на Олимпиаде-2018​ отметила, что россиянки потратили много сил. Также она добавила, что концовка встречи получилась волнительной.

- Китаянки – соперницы очень сильные, опытные, мы с ними несколько раз играли в этом сезоне, то они у нас выигрывают, то мы у них, - цитирует "Р-Спорт" Васильеву. - Конечно, в такой игре тратится очень много сил, но победа все компенсирует – и усталость, и потраченную энергию.

Когда начинают мерить позицию камней после последнего броска, иногда все решает пара миллиметров, конечно, волнительно. Решили измерить. Тут тоже, наверное, может быть полсмантиметра разница была. Мы метались – то ли ставить защитника, либо завести уже на край, но мы с тренером решили, что надо ввести центральный гард, и это сработало.

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