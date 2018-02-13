Тренер: "Немного прослезился после бронзы Брызгаловой и Крушельницкого"

Главный тренер сборной России по керлингу Василий Гудин отметил, что эмоционально воспринял победу Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в матче за 3-е место на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте. Россияне обыграли Норвегию (8:4) и завоевали первую олимпийскую награду для российского керлинга.

- Немного прослезился после окончания матча, - приводит ТАСС слова Гудина. - Если бы до Олимпиады сказали, что будет бронза, то я бы ответил, что хочу медаль более высокого достоинства. Эти ребята были достойны играть в финале. Не думаю, что они спали после вчерашнего полуфинала со швейцарцами.

Опасений по поводу здоровья Анастасии после ее падения не было. Это показатель того, что она была очень сконцентрирована на игровой ситуации. Игра прошла полностью под контролем нашей команды, соперник немного нам помог в начале, а дальше уже мы не отдали победу - это был ключевой момент.

Если брать матчи на высоком уровне, то это был один из лучших на в исполнении Крушельницкого и Брызгаловой.

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