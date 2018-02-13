The Sun: "Брызгалова затмила всех на Олимпиаде"

Британское издание The Sun отметило внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой. На сайте таблоида вышел материал под названием "Брызгалова затмила всех на Олимпиаде". Авторы отмечают, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде-2018 только ради россиянки, не обращая внимания на других участников турнира.
Напомним, Брызгалова вместе со своим мужем Александром Крушельницким завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в дисциплине дабл-микст. В матче за 3-е место они обыграли норвежскую команду - 8:4.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Russian curler Anastasia Bryzgalova steals the show at Winter Olympics https://t.co/xb5bMKsqx0– The Sun (@TheSun) 12 февраля 2018 г.
ValeraK
Валера, верим!
17:28 13 февраля
ярус73
tagov Сидорова поинтереснее. Anastasia Bryzgalova-знаю такую,Сидорову-не знаю.
12:23 13 февраля
ярус73
Так и есть, я поэтому и стал смотреть кёрлинг.Настя красивая,ей можно в конкурсах красоты участвовать.Теперь я её поклонник.
12:14 13 февраля
parasonic
СЭ, ну что ж у вас с английским? Провоцируете соответствующие комментарии... Не олимпиаду "украла", а шоу, если переводить дословно. Но вообще-то это идиома. To steal the show - оказаться в центре внимания, переиграть всех актеров (в каком-либо спектакле). А статейка очень даже лестная для Анастасии. Браво, она и в самом деле красотка , я должна это признать!)) Ну и Александра я тоже отметила, симпатичный ;) А прежде всего - это медаль! Ура!
11:27 13 февраля
sergey.v1968
И почитайте сравнения - почти дословно: Брызгалова выглядит, как Анджелина Джоли в 21 год, если, конечно, последняя когда-либо держала в руках швабру. Думаю, сравнение лестное. Самое забавное - в них реально есть что-то общее. И уж, конечно, не могу не выразить восхищение красотой Брызгаловой, - исключительно как сторонний ценитель
10:34 13 февраля
исперов22081973
Завидуйте англосаксы.Наши девушки в отличии от ваших красавицы,а ваши уродцы
09:23 13 февраля
rusfed 2.0
to steal the show - это расхожая идиома без негативного посыла. Лучше провалитесь по ссылке и поглазейте на фотки ))
08:20 13 февраля
Dymanomashina
УКРАЛ у Олимпиады Бах с его покровителями. Брызгалова УКРАСИЛА....
07:13 13 февраля
Весёлый©
ВеликийПашаБуре ___ Да это же просто слово для заголовка, для кликов. Рабинер, кстати, у Sun учился. "Как убивали ..."
07:12 13 февраля
tagov
Сидорова поинтереснее
06:48 13 февраля
ВеликийПашаБуре
У "этих" одна пластинка - украли, обманули, своровали, смошенничали........
06:05 13 февраля