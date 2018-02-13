The Sun: "Брызгалова украла шоу на Олимпиаде"

Британское издание The Sun отметило внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой. На сайте таблоида вышел материал под названием "Брызгалова украла шоу на Олимпиаде". Авторы отмечают, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде-2018 только ради россиянки, не обращая внимания на других участников турнира.

Напомним, Брызгалова вместе со своим мужем Александром Крушельницким завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в дисциплине дабл-микст. В матче за 3-е место они обыграли норвежскую команду - 8:4.

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