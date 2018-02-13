05:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

The Sun: "Брызгалова украла Олимпиаду"

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Британское издание The Sun отметило внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой. На сайте таблоида вышел материал под названием "Брызгалова украла Олимпиаду". Авторы отмечают, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде-2018 только ради россиянки. 

Напомним, Брызгалова вместе со своим мужем Александром Крушельницким завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в дисциплине дабл-микст. В матче за 3-е место они обыграли норвежскую команду - 8:4.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ярус73

Так и есть, я поэтому и стал смотреть кёрлинг.Настя красивая,ей можно в конкурсах красоты участвовать.Теперь я её поклонник.

12:14

parasonic

СЭ, ну что ж у вас с английским? Провоцируете соответствующие комментарии... Не олимпиаду "украла", а шоу, если переводить дословно. Но вообще-то это идиома. To steal the show - оказаться в центре внимания, переиграть всех актеров (в каком-либо спектакле). А статейка очень даже лестная для Анастасии. Браво, она и в самом деле красотка , я должна это признать!)) Ну и Александра я тоже отметила, симпатичный ;) А прежде всего - это медаль! Ура!

11:27

sergey.v1968

И почитайте сравнения - почти дословно: Брызгалова выглядит, как Анджелина Джоли в 21 год, если, конечно, последняя когда-либо держала в руках швабру. Думаю, сравнение лестное. Самое забавное - в них реально есть что-то общее. И уж, конечно, не могу не выразить восхищение красотой Брызгаловой, - исключительно как сторонний ценитель

10:34

исперов22081973

Завидуйте англосаксы.Наши девушки в отличии от ваших красавицы,а ваши уродцы

09:23

rusfed 2.0

to steal the show - это расхожая идиома без негативного посыла. Лучше провалитесь по ссылке и поглазейте на фотки ))

08:20

Dymanomashina

УКРАЛ у Олимпиады Бах с его покровителями. Брызгалова УКРАСИЛА....

07:13

Весёлый©

ВеликийПашаБуре ___ Да это же просто слово для заголовка, для кликов. Рабинер, кстати, у Sun учился. "Как убивали ..."

07:12

tagov

Сидорова поинтереснее

06:48

ВеликийПашаБуре

У "этих" одна пластинка - украли, обманули, своровали, смошенничали........

06:05

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!