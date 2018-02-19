Скип сборной Швейцарии: "В керлинге тоже нужны мускулы"

Скип сборной Швейцарии Сильвана Тиринцони отметила, что в керлинге тоже нужны мускулы. По ее словам, для этого спортсмены много тренируются.
Напомним, ранее стало известно, что российский керлингист Александр Крушельницкий сдал положительный допинг-тест на мельдоний. На Олимпиаде в Пхенчхане он в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.
– Это неправда, что нам не нужны мускулы. Мы должны быть в форме, – цитирует Тиринцони AFP. – Мы тренируемся пять раз в неделю и ходим в спортзал. Это может помочь.
Крушельницкий? Я удивлена. Такое не должно происходить в керлинге или в любом другом виде спорта.
shpasic
перед Олимпиадой всех тестировали - никаких запрещённых препаратов не было обнаружено. он что, за три дня на Олимпиаде мускулы вырастил? сколько килограмм мельдония нужно для этого скушать?
12:44
Avon151281
Причем здесь мельдронат и мускулатура?Вот только не понимаю наших спорт чинуш. Почему до сих пор не провели исследования про мельдронат и не доказали что это не допинг. Сидят у кормушки,лишний шаг сделать бояться. Лишь бы не засветиться,а то пнут
12:30