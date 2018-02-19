Скип сборной Швейцарии: "В керлинге тоже нужны мускулы"

Скип сборной Швейцарии Сильвана Тиринцони отметила, что в керлинге тоже нужны мускулы. По ее словам, для этого спортсмены много тренируются.

Напомним, ранее стало известно, что российский керлингист Александр Крушельницкий сдал положительный допинг-тест на мельдоний. На Олимпиаде в Пхенчхане он в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

– Это неправда, что нам не нужны мускулы. Мы должны быть в форме, – цитирует Тиринцони AFP. – Мы тренируемся пять раз в неделю и ходим в спортзал. Это может помочь.

Крушельницкий? Я удивлена. Такое не должно происходить в керлинге или в любом другом виде спорта.

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