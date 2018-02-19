Сэм Эдни: "Русским нельзя позволить пройти под их флагом на закрытии Олимпиады"

Серебряный призер Олимпиады-2018 канадский саночник Сэм Эдни призвал Международный олимпийский комитет (МОК) выступить с заявлением по поводу очередного допингового скандала с участием российских спортсменов. Сегодня, 19 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Игр а Пхенчхане керлингистом Александром Крушельницким.

- Такое развитие событий должно укрепить позицию - OAR нельзя позволить пройти под бело-сине-красным флагом на закрытии Олимпиады, - написал в Твиттере Эдни. - МОК нужно выступить с заявлением и сказать - довольно, значит довольно!

Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Игр-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

На Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

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