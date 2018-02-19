Сэм Эдни: "Русским нельзя позволить пройти под их флагом на закрытии Олимпиады"

Серебряный призер Олимпиады-2018 канадский саночник Сэм Эдни призвал Международный олимпийский комитет (МОК) выступить с заявлением по поводу очередного допингового скандала с участием российских спортсменов. Сегодня, 19 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Игр а Пхенчхане керлингистом Александром Крушельницким.
- Такое развитие событий должно укрепить позицию - OAR нельзя позволить пройти под бело-сине-красным флагом на закрытии Олимпиады, - написал в Твиттере Эдни. - МОК нужно выступить с заявлением и сказать - довольно, значит довольно!
Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Игр-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
На Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого
This development alone should solidify that #OAR must not be able to march under white/blue/red at #Olympic closing ceremony. #IOC needs to make a statement that enough is enough! #PyeongChang2018 https://t.co/NcGp7ujL6t– Sam Edney (@samueledney) 19 февраля 2018 г.
джей
Вот такие зомбированные люди , как этот горе саночник из канады и подсыпали мельдоний Крушельницкому. Эти подлецы на все пойдут лишь бы унизить Россию.
22:09 19 февраля
Lars Berger
Весёлый©, ты раньше поинтереснее был...) Инфляция?)
21:05 19 февраля
ValeraK
Зато этот крендель знает, как выглядит наш флаг. Выучил))
19:19 19 февраля
redgy
шестерки сша молодцы, линию поведения не меняют.. самым теперь приятным известием будет положительная проба кого-то из тех кто открывает свой рот на РФ..)
18:52 19 февраля
whistler2012
Это - расизм.
16:05 19 февраля
DmitrySamara
Те кто пришел под белым флагом под белым и уйти должны...
15:39 19 февраля
Angeldust
Довольно, значит довольно)))))))))))) Там просто переводчик от Бога)
15:29 19 февраля
ИгорьНН
==Весёлый© ____ Логично. 14:19___== Вы про свой флажок, беспокойтесь. - наш, Вам, Печальный® , трогать не след, незачем было от него отказываться раньше...
15:26 19 февраля
Атлет из России
Каждый кому не лень в сборной Канады уже пукнул по этому поводу,в скелетоне Трегубова троллили, тут ждут просто , что с Крушельницким подтвердят все, и им достанется бронза, инфа ,что весь скандал против нашей сборной дело рук канадцев уже факт, продажные собаки!
14:58 19 февраля
СерыйАнгел
Да кто этому канадцу вообще давал слово? Он представляет МОК, ВАДу? Он сам со своей бутылочки давал мельдоний Крушельницкому? Совсем шавки оборзели!
14:55 19 февраля
ГлебСПб
Он просто из тех, кто уверен, что в соцсетях и западной прессе пишется только правда. ______________________________________________________________________________________ А я вот далеко не уверен, что он действительно в этом уверен, возможно, придуривается, потому что или имеет здесь собственную выгоду, или ему сделали предложение, от которого сложно отказаться... Вы думаете, он сам чистый?? Интересно, когда Крушельницкий мог скушать этот допинг, если наших проверяют чуть ли не каждые пять минут в любое время дня и ночи? Или он (Крушельницкий) сумасшедший? Да вроде не похож. А ведь знающие люди писали, что Канада сыграла большую роль в травле российских спортсменов, была едва ли не главным заказчиком... Вот и подтверждается.
14:45 19 февраля
mayornataly
Поехали с позором и уехать могут с позором... К сожалению, теперь любой клоун имеет право в наших плюнуть...
14:33 19 февраля
nailsh78
а потом у него поломалась шея....
14:27 19 февраля
_Металлург_
Он просто из тех, кто уверен, что в соцсетях и западной прессе пишется только правда. И раз сказали, что русский использовал допинг, то это сомнений не вызывает, что боинг сбили российским буком (у них есть доказательства, но показать не могут - секрет), ну а то, что 6й флот сша доберется и до Белоруссии - это аксиома (ведь псака так сказала).
14:27 19 февраля
shur
А Этот СЭМ ЭНДИ что-то решает? Как все это уже надоело!
14:27 19 февраля
whistler2012
Весёлый©, полезный идиот Запада.
14:22 19 февраля
Атлет из России
Хочется задать вопрос многоуважаемому Сэму Эдни, что еще надо запретить Атлетам из России? Есть, пить, дышать?Да и не будет флага на закрытие , вся страна и так за ребят поддерживает и гордится победами, это самое главное!С флагами их встретят на родине по полной программе, после всего этого стресса, который ВАША страна привила нашим спортсменам. Это уже не Олимпиада, а соревнования всего мира с Россией!Засуньте ваши куда если бы да кабы...
14:21 19 февраля
Весёлый©
Логично.
14:19 19 февраля