Сборная России уступила Канаде в дабл-миксте

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой проиграла Канаде в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 2:8.
В другой встрече США переиграли Норвегию - 10:3, а Китай - Финляндию - 10:5.
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
Круговой турнир
Россия - Канада - 2:8.
Норвегия - США - 3:10.
Финляндия - Китай - 5:10.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/
Andre_Saratov
Был неправ, отрицая выход нашей сборной. Видимо олимпийский регламент имеет свои нюансы. Сейчас и на сайте мирового керлинга поставили такую радостную буковку "Q" напротив нашей команды. Норвегия и Швейцария имея те же 4-2 на буковку "Q" не заработали) ______ ТолькоТоронто. Это семейная пара. Это и плохо и хорошо одновременно. И поверьте, они еще мало ругаются между собой) С посторонним человеком барьер общения устанавливается иначе. Так что ничего страшного)
17:03 10 февраля
ТолькоТоронто
Наша дЭУшка - настоящее быдло. Капризная и истеричная. Противно было смотреть на её постоянные попытки свалить всё на Крушельницкого. НИ В ОДНОЙ команде нет такого раздрая. Аж комментаторам неудобно за её было.
16:52 10 февраля
Andre_Saratov
Некоторые расклады. Если выигрываем у Швейцарии, то в плей-офф. Если Норвегия выигрывает у Китая, то тоже попадаем. А вот если проигрываем Швейцарии, а Китай победит Норвегию, 4 команды наберут одинаковое количество побед и тогда тай-брэк между ними. Как это будет выглядеть, точно не знаю.
16:07 10 февраля
Andre_Saratov
Посмотрел, проверил. Пока только Канада квалифицировалась в плей-офф.
15:59 10 февраля
Andre_Saratov
Почему гарантировали? Там вроде нет такого понятия как личные встречи и разница, а есть запланированный в расписании тай-брэк. Китай еще может достать наших.
15:48 10 февраля
sailor1990
С самого начала ясно было, что наш максимум - бронза. Вот пусть ее и зацепят
15:44 10 февраля
FINIX
проиграли вдрызг именно самым врагам, америкосам и их слугам.
15:40 10 февраля
tryam
проиграли ток США и Канаде
15:39 10 февраля