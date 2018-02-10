Сборная России уступила Канаде в дабл-миксте

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой проиграла Канаде в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 2:8.

В другой встрече США переиграли Норвегию - 10:3, а Китай - Финляндию - 10:5.

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Круговой турнир

Россия - Канада - 2:8.

Норвегия - США - 3:10.

Финляндия - Китай - 5:10.