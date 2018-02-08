Сборная России проиграла США в первом матче Олимпиады-2018

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой уступила сборной США в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте - 3:9. За американцев на этом турнире выступают Бекка и Мэтт Хэмилтон.

Игра завершилась после 7-го энда. Россияне смогли взять только два из них - второй (2:0) и шестой (1:0).

В следующем матче Крушельницкий и Брызгалова встретятся с командой Норвегии. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Олимпиада-2018

Керлинг

Дабл-микст

Круговой турнир

США - Россия - 9:3

8 февраля на Олимпиаде. Live!