Сборная России проиграла США в первом матче Олимпиады-2018

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой уступила сборной США в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте - 3:9. За американцев на этом турнире выступают Бекка и Мэтт Хэмилтон.
Игра завершилась после 7-го энда. Россияне смогли взять только два из них - второй (2:0) и шестой (1:0).
В следующем матче Крушельницкий и Брызгалова встретятся с командой Норвегии. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
Олимпиада-2018
Керлинг
Дабл-микст
Круговой турнир
США - Россия - 9:3
NF
Итак, эпичнейшийпозор начался...
08:14
Бней Иегуда
На классе!))
08:05