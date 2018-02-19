Сборная России проиграла Швейцарии и потерпела пятое поражение в шести матчах

На Олимпиаде продолжается групповой этап соревнований по керлингу среди женщин. В шестом туре сборная России встречалась с командой Швейцарии и уступили со счетом 2:11. Россиянки признали поражение после семи эндов. После шести туров в активе подопечных Сергея Беланова одна победа.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Женщины
Круговой турнир
Россия - Швейцария - 2:11.
Япония - Канада - 3:8.
andrus69
Нахрен в керлинге допинг, чтобы красивее пируэты на льду выписывать? Бред какой то ...
11:22
Lars Berger
Весёлый©, браво. Восхищен. Классный вывод. Точная аналитика. Ты - супер.
09:21
alexway.67
Как не хватает Сталина. Некому этих «недоспортсменок» отправить в лагеря за такую игру
08:01
Доктор со стажем
Чертовски не хватает мельдония и дюшеса Родченкова!
07:34
Andre_Saratov
Надо закрываться.
07:16
Весёлый©
Без мельдониума - пять поражений, с мельдониумом - бронза. Логично.
06:40
КОТЛИН
Ответить должен тот, кто послал эту команду на ОИ!
06:32
kelvin
позорницы конкретные, никакой спортивной злости нет , улыбаются как-будто все нормально
05:06