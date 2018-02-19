Сборная России проиграла Швейцарии и потерпела пятое поражение в шести матчах

На Олимпиаде продолжается групповой этап соревнований по керлингу среди женщин. В шестом туре сборная России встречалась с командой Швейцарии и уступили со счетом 2:11. Россиянки признали поражение после семи эндов. После шести туров в активе подопечных Сергея Беланова одна победа.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Россия - Швейцария - 2:11.

Япония - Канада - 3:8.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018