05:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Сборная России проиграла Швейцарии и потерпела пятое поражение в шести матчах

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На Олимпиаде продолжается групповой этап соревнований по керлингу среди женщин. В шестом туре сборная России встречалась с командой Швейцарии и уступили со счетом 2:11. Россиянки признали поражение после семи эндов. После шести туров в активе подопечных Сергея Беланова одна победа. 

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Россия - Швейцария - 2:11.

Япония - Канада - 3:8.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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andrus69

Нахрен в керлинге допинг, чтобы красивее пируэты на льду выписывать? Бред какой то ...

11:22

Lars Berger

Весёлый©, браво. Восхищен. Классный вывод. Точная аналитика. Ты - супер.

09:21

alexway.67

Как не хватает Сталина. Некому этих «недоспортсменок» отправить в лагеря за такую игру

08:01

Доктор со стажем

Чертовски не хватает мельдония и дюшеса Родченкова!

07:34

Andre_Saratov

Надо закрываться.

07:16

Весёлый©

Без мельдониума - пять поражений, с мельдониумом - бронза. Логично.

06:40

КОТЛИН

Ответить должен тот, кто послал эту команду на ОИ!

06:32

kelvin

позорницы конкретные, никакой спортивной злости нет , улыбаются как-будто все нормально

05:06

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