Сборная России обыграла Китай в дабл-миксте

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой обыграла Китай в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.
Отметим, что ранее россияне уступили США, обыграли Норвегию и Финляндию.
Олимпиада-2018
Керлинг
Микст
Круговой турнир
Китай - Россия - 5:6
Экстра энд
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/
Zwolle
Тот случай когда хотели быстро и сейчас и могли таким образом слить вообще всю игру, поставив себя в крайне затруднительное турнирное положение. Всё-таки на ОИ нужно действовать хладнокровнее и расчётливее, а рисковать только тогда. когда необходимо идти ва-банк.
09:53
Andre_Saratov
На сайте ворлдкерлинг.орг таблицы и онлайн.
09:45
Andre_Saratov
Первый раз посмотрел дабл-микст. Динамичней, по сравнению с классикой. Об игре с Китаем. Ошибались много и часто не по делу. Решающий момент – последний бросок второго энда у китаянки. Стояли перед выбором, либо легко выиграть 2 камня (хороший результат для керлинга), либо здорово рискнуть и попытаться выиграть 4 камня. В итоге получили -1. У нас Крушельницкий выглядел надежней Брызгаловой. Из-за семейного статуса нашей пары, ожидал больших психологических напрягов. Но нет, все в рамках приличия. Впереди матчи с прошлогодними чемпионами швейцарцами, и традиционно сильными канадцами. Плей-офф реален.
09:41
maximus
Где можно таблицу посмотреть? И как можно было пендостану проиграть, которые всем сливают, ума не приложу... Волнение?
09:31