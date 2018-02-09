Сборная России обыграла Китай в дабл-миксте

Российская команда в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой обыграла Китай в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.

Отметим, что ранее россияне уступили США, обыграли Норвегию и Финляндию.

Олимпиада-2018

Керлинг

Микст

Круговой турнир

Китай - Россия - 5:6

Экстра энд

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018