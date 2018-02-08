Российских керлингистов забрали на допинг-контроль сразу после матча с США

Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин сообщил, что Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого пригласили на допинг-контроль сразу после матча с командой США (3:9). Россияне из-за скандала с допингом выступают на Олимпиаде-2018 в статусе "олимпийские атлеты из России" под нейтральным флагом.

- Сразу выбрали нас на допинг-контроль (после игры). Абсолютно случайно, - приводит "Р-Спорт" слова Гудина. - Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали.

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