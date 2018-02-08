Российских керлингистов забрали на допинг-контроль сразу после матча с США

Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин сообщил, что Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого пригласили на допинг-контроль сразу после матча с командой США (3:9). Россияне из-за скандала с допингом выступают на Олимпиаде-2018 в статусе "олимпийские атлеты из России" под нейтральным флагом.
- Сразу выбрали нас на допинг-контроль (после игры). Абсолютно случайно, - приводит "Р-Спорт" слова Гудина. - Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали.
Бней Иегуда
Курдин Керлинг - это шахматы на льду. Чем может помочь допинг в шахматах 05:18 --------------------- Ты, видимо, в шахматы никогда не играл.)) Поиграй несколько часов подряд, и поймёшь!)) Даже таблетка простого глицина позволяет лучше концентрироваться и повышает умственную работоспособность.)
08:39
HarryAngel
радуйтесь, что не берут пробы прямо на арене. со спущенными штанами
07:07
Dymanomashina
Я так понимаю, допинг-"офицеры" с другими странами ВООБЩЕ не работают?
06:37
MrBastarD80
Они знали что едут стоять раком и вазелин с собой точно прихватили, статья бессмысленна, ехать унижаться и удивлять а что так мало унижают...
05:32
Курдин
Керлинг - это шахматы на льду. Чем может помочь допинг в шахматах
05:18