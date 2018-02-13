Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады-2018

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте обыграли норвежскую команду - 8:4.

В круговом турнире россияне выиграли 4 матча из 7, а в полуфинале уступили Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады.

Напомним, соревнования в дабл-миксте проводятся на Олимпийских играх впервые. Золотоые и серебряные медали сегодня разыграют Канада и Швейцария.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Матч за 3-е место

Норвегия - Россия - 4:8.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018