04:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады-2018

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Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте обыграли норвежскую команду - 8:4. 

В круговом турнире россияне выиграли 4 матча из 7, а в полуфинале уступили Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады. 

Напомним, соревнования в дабл-миксте проводятся на Олимпийских играх впервые. Золотоые и серебряные медали сегодня разыграют Канада и Швейцария.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Матч за 3-е место

Норвегия - Россия - 4:8.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (22)
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ярус73

Настя красавица,ей можно в конкурсах красоты участвовать.Саня мужик.

12:04

Долго наблюдал за идиотами на эт

Молодцы, очень неожиданно!

09:54

AndruFka

Миссия выполнима! Молодцы!

09:00

shur

МОЛОДЦЫ! Так творится ИСТОРИЯ!

08:38

lapp

Третье место возможно даже лучше второго, чисто психологически. Обыграть канадцев похоже нереально. А так и с медалью и победили в последнем поединке

07:24

mallwen

Молодцы. Смогли настроиться, а потом реабилитироваться и взять историческую медаль.

07:15

lapp

Ребята, не обращайте внимание на неадекватов. Судя по стилистике этот чудак из соседней, нищей страны, из "министерства правды", он тут за денежку малую трудится, выводя нас на эмоции. Своих медалей у них нет, не было и не будет, вот они и приходят гадить на наши

06:56

исперов22081973

ОАР-овцы -- гоу хоум Уррррррррррррррраааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Баба с хроническим ПМС-ом и тряпка--подкаблучник заработали денюжку на продолжение учёбы.////Ж-па также болит у твоей мамы когда я ее драл

06:32

alekstsm

Операция по изъятию бронзовой медали у запада проведена успешно, следующая задача изъять золотую)))

06:10

redgy

Dymanomashina, думаю эти прыщавые школьники на окладе у СЭ, специально провоцируют окружающих с целью большего числа комментариев.. Иногда нормальные комментарии моментально трутся, а эти...

05:46

Platinum1991

Поздравляем Российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовыми медалями Олимпийских игр. Молодцы! Очень рады этому успеху! Желаем вам больших спортивных достижений и радовать нас новыми победами! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! На все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Владимир Путин ОЧЕНЬ многое сделал и продолжает делать для поступательного развития России и укрепления для нашего спорта. Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой!

05:20

Dymanomashina

ОАР-овцы -- гоу хоум Уррррррррррррррраааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!! ______________________________________________________________________Уважаемая редакция Спорт-Экспресс! Почему вы допускаете регистрацию на форуме под ТАКИМИ никами. Ведь ясно же , что такая особь (человеком назвать язык не поворачивается) ничего нормального ни о споте вообще, ни о спорте в России не напишет. Давайте искоренять пакость еще в утробе! Надеюсь на здравомыслие..

05:11

Dymanomashina

Молодцы, яркая пара!

05:05

ole-mer

Умнички!!! Кто пишет гадости - хронические идиоты

04:54

andersen78

Просто молодцы!

04:54

snn_nik

Ж** пройдет, медаль останется :D Молодцы!!!

04:51

marsey

ура! молодцы! но, конечно, жаль, что не в главном финале играли. успехов в будущем, olympic intelligence officers from russia! :)

04:51

redgy

Молодцы, Бонды! Все таки вернутся героями.. Не раскисли, настоящие шпионы).

04:51

kelvin

поздравляю

04:50

Доктор Айболит

Молодцы!!

04:50

shumi777

Поздравляю! Вы класс!А фраза жопа болит станет нарицательной.

04:49

ВеликийПашаБуре

Молодцы!Поздравляю! Прикольный вид!

04:49

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