Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады-2018

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте обыграли норвежскую команду - 8:4.
В круговом турнире россияне выиграли 4 матча из 7, а в полуфинале уступили Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады.
Напомним, соревнования в дабл-миксте проводятся на Олимпийских играх впервые. Золотоые и серебряные медали сегодня разыграют Канада и Швейцария.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
Матч за 3-е место
Норвегия - Россия - 4:8.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
ярус73
Настя красавица,ей можно в конкурсах красоты участвовать.Саня мужик.
12:04
Долго наблюдал за идиотами на эт
Молодцы, очень неожиданно!
09:54
AndruFka
Миссия выполнима! Молодцы!
09:00
shur
МОЛОДЦЫ! Так творится ИСТОРИЯ!
08:38
lapp
Третье место возможно даже лучше второго, чисто психологически. Обыграть канадцев похоже нереально. А так и с медалью и победили в последнем поединке
07:24
mallwen
Молодцы. Смогли настроиться, а потом реабилитироваться и взять историческую медаль.
07:15
lapp
Ребята, не обращайте внимание на неадекватов. Судя по стилистике этот чудак из соседней, нищей страны, из "министерства правды", он тут за денежку малую трудится, выводя нас на эмоции. Своих медалей у них нет, не было и не будет, вот они и приходят гадить на наши
06:56
исперов22081973
ОАР-овцы -- гоу хоум Уррррррррррррррраааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Баба с хроническим ПМС-ом и тряпка--подкаблучник заработали денюжку на продолжение учёбы.////Ж-па также болит у твоей мамы когда я ее драл
06:32
alekstsm
Операция по изъятию бронзовой медали у запада проведена успешно, следующая задача изъять золотую)))
06:10
redgy
Dymanomashina, думаю эти прыщавые школьники на окладе у СЭ, специально провоцируют окружающих с целью большего числа комментариев.. Иногда нормальные комментарии моментально трутся, а эти...
05:46
Platinum1991
Поздравляем Российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовыми медалями Олимпийских игр. Молодцы! Очень рады этому успеху! Желаем вам больших спортивных достижений и радовать нас новыми победами! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! На все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Владимир Путин ОЧЕНЬ многое сделал и продолжает делать для поступательного развития России и укрепления для нашего спорта. Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой!
05:20
Dymanomashina
ОАР-овцы -- гоу хоум Уррррррррррррррраааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!! ______________________________________________________________________Уважаемая редакция Спорт-Экспресс! Почему вы допускаете регистрацию на форуме под ТАКИМИ никами. Ведь ясно же , что такая особь (человеком назвать язык не поворачивается) ничего нормального ни о споте вообще, ни о спорте в России не напишет. Давайте искоренять пакость еще в утробе! Надеюсь на здравомыслие..
05:11
Dymanomashina
Молодцы, яркая пара!
05:05
ole-mer
Умнички!!! Кто пишет гадости - хронические идиоты
04:54
andersen78
Просто молодцы!
04:54
snn_nik
Ж** пройдет, медаль останется :D Молодцы!!!
04:51
marsey
ура! молодцы! но, конечно, жаль, что не в главном финале играли. успехов в будущем, olympic intelligence officers from russia! :)
04:51
redgy
Молодцы, Бонды! Все таки вернутся героями.. Не раскисли, настоящие шпионы).
04:51
kelvin
поздравляю
04:50
Доктор Айболит
Молодцы!!
04:50
shumi777
Поздравляю! Вы класс!А фраза жопа болит станет нарицательной.
04:49
ВеликийПашаБуре
Молодцы!Поздравляю! Прикольный вид!
04:49