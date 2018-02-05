15:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Российские керлингисты не планируют участвовать в церемонии открытия Олимпиады

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил "СЭ", что российские керлингисты не примут участие в церемонии Открытия Олимпиады-2018. Ранее стало известно, что на церемонию не пойдут российские биатлонисты и хоккеисты.

 
7 февраля 2014 года. Сочи. Церемония открытия Олимпиады.Россия бойкотирует церемонию открытия Олимпиады?

– Женская команда по керлингу приедет после Открытия, а команда по дабл-миксту будет играть уже на следующий день. Поэтому мы не планируем участвовать в открытии, – сказал Свищев.

– То есть это решение связано с логистикой, а не с протестом?

– Чисто из логистических соображений. Я глубоко убежден, что участие в церемонии открытия – лично дело каждого. Тут играют роль две вещи: хочу или не хочу и могу или не могу. Наши керлингисты не пойдут на стадион не потому что не хотят, а потом что будут готовиться к соревнованиям. Процедура открытия – это минимум четыре часа. Конечно, это незабываемые эмоции, но в этом можно участвовать лишь тогда, когда на следующей день у тебя нет стартов.

Что касается тех спортсменов, которые не хотят участвовать в церемонии. Я убежден, что надо не забывать о том, что это команда. Атлеты, конечно, должны участвовать, независимо от политической ситуации, независимо от ограничений по флагам. Все-таки это наша страна, будут объявлять об этом. За ними будет следить сотни миллионов людей, десятки миллионов россиян хотят увидеть наших спортсменов в той или иной форме. Думаю, чтобы не разочаровать болельщиков, нужно участвовать. (Игорь НОВИКОВ)

Россия бойкотирует церемонию открытия Олимпиады?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nailsh78

Едут желающие выступать - сказал президент. Команды сб.России на ОИ нет. На открытие идут желающие спортсмены из России. Ну вот керлинг - лишний вид для развития в зимний период времени.. потратить бюджет лучше на другое.

16:55