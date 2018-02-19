Российские керлингистки не боятся Канаду на Олимпиаде-2018

Керлингистка Юлия Гузиева отметила, что российская сборная не боится Канаду, с который встретится в следующем матче на Олимпиаде-2018. Напомним, что в понедельник россиянки были сильнее Дании (8:7).

– Мы, как правило, не считаем расклады, с таким количеством поражений, как у нас, ситуация не в нашу пользу, но все в жизни бывает, – цитирует "Р-Спорт" Гузиеву. – Канадок мы не боимся. Нужно справиться со льдом, с камнями. Мы людей не боимся, у нас вид спорта не контактный. Люди все как мы – так же ошибаются. Утром была не очень показательная игра со швейцарками, мы поточили камни, и тяжело было с ними справиться. К третьей игре они уже стали более предсказуемыми, и мы стали показывать свою игру. Завтра будем только улучшать, поэтому все хорошо.