Российские керлингистки не боятся Канаду на Олимпиаде-2018

Керлингистка Юлия Гузиева отметила, что российская сборная не боится Канаду, с который встретится в следующем матче на Олимпиаде-2018. Напомним, что в понедельник россиянки были сильнее Дании (8:7).
– Мы, как правило, не считаем расклады, с таким количеством поражений, как у нас, ситуация не в нашу пользу, но все в жизни бывает, – цитирует "Р-Спорт" Гузиеву. – Канадок мы не боимся. Нужно справиться со льдом, с камнями. Мы людей не боимся, у нас вид спорта не контактный. Люди все как мы – так же ошибаются. Утром была не очень показательная игра со швейцарками, мы поточили камни, и тяжело было с ними справиться. К третьей игре они уже стали более предсказуемыми, и мы стали показывать свою игру. Завтра будем только улучшать, поэтому все хорошо.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180219/1132902084.html
Carlos_Valderrama
А что им бояться-то? По всей видимости они туристами приехали на ОИ, Корею посмотреть, себя показать и в керлинг немного поиграть, даже видимость борьбы не создали, не грызли лёд, жилы за медаль не рвали.
21:32 19 февраля
xxx5
А чего бояться то, слили уже всем, медалей не будет, можно теперь никого не бояться.
20:15 19 февраля
tryam
камни они точат все. уже олимпиада заканчивается они все камни точат
19:39 19 февраля
Andre_Saratov
Рэйчел Хоман так красиво играла сегодня с японками. Любо-дорого смотреть. Интересные задумки, неожиданные решения. Похоже оправилась команда от 3-х поражений на старте, одержав 3 победы подряд. Бояться конечно не надо, а играть надо!
19:39 19 февраля