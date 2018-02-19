18:56 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Российские керлингистки не боятся Канаду на Олимпиаде-2018

4

Керлингистка Юлия Гузиева отметила, что российская сборная не боится Канаду, с который встретится в следующем матче на Олимпиаде-2018. Напомним, что в понедельник россиянки были сильнее Дании (8:7).

– Мы, как правило, не считаем расклады, с таким количеством поражений, как у нас, ситуация не в нашу пользу, но все в жизни бывает, – цитирует "Р-Спорт" Гузиеву. – Канадок мы не боимся. Нужно справиться со льдом, с камнями. Мы людей не боимся, у нас вид спорта не контактный. Люди все как мы – так же ошибаются. Утром была не очень показательная игра со швейцарками, мы поточили камни, и тяжело было с ними справиться. К третьей игре они уже стали более предсказуемыми, и мы стали показывать свою игру. Завтра будем только улучшать, поэтому все хорошо.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180219/1132902084.html

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Carlos_Valderrama

А что им бояться-то? По всей видимости они туристами приехали на ОИ, Корею посмотреть, себя показать и в керлинг немного поиграть, даже видимость борьбы не создали, не грызли лёд, жилы за медаль не рвали.

21:32 19 февраля

xxx5

А чего бояться то, слили уже всем, медалей не будет, можно теперь никого не бояться.

20:15 19 февраля

tryam

камни они точат все. уже олимпиада заканчивается они все камни точат

19:39 19 февраля

Andre_Saratov

Рэйчел Хоман так красиво играла сегодня с японками. Любо-дорого смотреть. Интересные задумки, неожиданные решения. Похоже оправилась команда от 3-х поражений на старте, одержав 3 победы подряд. Бояться конечно не надо, а играть надо!

19:39 19 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!