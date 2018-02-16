Россиянки проиграли Швеции на олимпийском турнире по керлингу

Женская сборная России по керлингу проиграла Швеции в матче кругового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В трех встречах россиянки одержали всего одну победу, в следующем матче они встретятся с США.
Олимпиада-2018
Керлинг
Женщины
Круговой турнир
Швеция – Россия – 5:4
Корея – Швейцария – 7:5
Дания – Канада – 9:8
oleg.bob
Команда Моисеевой- это огромная ошибка тренерского штаба!
12:20
Andre_Saratov
Команда Сидоровой была 5-й на Европе и проиграла отбор на Олимпиаду Моисеевой. Слишком осторожно играли и наши и шведки. Такая игра от Хассельборг неожиданна. В круговом турнире она выбирает агрессивную тактику. Проваливается Канада. На прошлом ЧМ Рэйчел Хоман выиграла все матчи, сейчас 3 поражения подряд. Наши на нервах , страх ошибки, особенно заметен в первой половине. Проиграли сами, уже перехватив инициативу. Шансы есть у всех, включая Канаду.
11:58
alekstsm
Играют "как бы чего не вышло", вот и не выходит ничего!
11:47
Джон....Сильвер
С этой сборной все ясно - лузеры
11:25
titan2313
Надо было отправлять команду которая прошла отбор (Сидоровой), как бы они не сыграли нареканий не было бы, они сами заслужили играть на ОИ! А так не понятная команда, не понятный результат, по крайней мере пока!
11:22