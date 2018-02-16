Россиянки проиграли Швеции на олимпийском турнире по керлингу

Женская сборная России по керлингу проиграла Швеции в матче кругового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В трех встречах россиянки одержали всего одну победу, в следующем матче они встретятся с США.

Олимпиада-2018

Керлинг

Женщины

Круговой турнир

Швеция – Россия – 5:4

Корея – Швейцария – 7:5

Дания – Канада – 9:8

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018