11:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Россиянки проиграли Швеции на олимпийском турнире по керлингу

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Женская сборная России по керлингу проиграла Швеции в матче кругового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В трех встречах россиянки одержали всего одну победу, в следующем матче они встретятся с США.

Олимпиада-2018

Керлинг

Женщины

Круговой турнир

Швеция – Россия – 5:4

Корея – Швейцария – 7:5

Дания – Канада – 9:8

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (5)
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oleg.bob

Команда Моисеевой- это огромная ошибка тренерского штаба!

12:20

Andre_Saratov

Команда Сидоровой была 5-й на Европе и проиграла отбор на Олимпиаду Моисеевой. Слишком осторожно играли и наши и шведки. Такая игра от Хассельборг неожиданна. В круговом турнире она выбирает агрессивную тактику. Проваливается Канада. На прошлом ЧМ Рэйчел Хоман выиграла все матчи, сейчас 3 поражения подряд. Наши на нервах , страх ошибки, особенно заметен в первой половине. Проиграли сами, уже перехватив инициативу. Шансы есть у всех, включая Канаду.

11:58

alekstsm

Играют "как бы чего не вышло", вот и не выходит ничего!

11:47

Джон....Сильвер

С этой сборной все ясно - лузеры

11:25

titan2313

Надо было отправлять команду которая прошла отбор (Сидоровой), как бы они не сыграли нареканий не было бы, они сами заслужили играть на ОИ! А так не понятная команда, не понятный результат, по крайней мере пока!

11:22

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