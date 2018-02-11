Россия проиграла Швейцарии на Олимпиаде-2018

Сборная России по керлингу в дабл-миксте в последнем матче кругового турнира Олимпиады-2018 уступила Швейцарии - 8:9. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в последнем энде уступили в 3 камня.
В итоге первой в круговом турнире финишировала Канада (6 побед - 1 поражение), второй - Швейцария (5-2), третьей - Россия (4-3). Последний участник плей-офф определится на тай-брейке между Норвегией и Китаем. Сегодня китайцы выиграли со счетом 9:3.
Россия в полуфинале встретится со Швейцарией. Канада сыграет с победителем тай-брейка. Матчи состоятся 12 февраля.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
Круговой турнир
Швейцария - Россия - 9:8
Финляндия - США - 7:5
Норвегия - Китай - 3:9
Канада - Корея - 8:3