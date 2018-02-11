Россия проиграла Швейцарии на Олимпиаде-2018

Сборная России по керлингу в дабл-миксте в последнем матче кругового турнира Олимпиады-2018 уступила Швейцарии - 8:9. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в последнем энде уступили в 3 камня.

В итоге первой в круговом турнире финишировала Канада (6 побед - 1 поражение), второй - Швейцария (5-2), третьей - Россия (4-3). Последний участник плей-офф определится на тай-брейке между Норвегией и Китаем. Сегодня китайцы выиграли со счетом 9:3.

Россия в полуфинале встретится со Швейцарией. Канада сыграет с победителем тай-брейка. Матчи состоятся 12 февраля.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Круговой турнир

Швейцария - Россия - 9:8

Финляндия - США - 7:5

Норвегия - Китай - 3:9

Канада - Корея - 8:3

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018