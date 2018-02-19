12:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Ричард Паунд: "Русских нельзя было пускать в Пхенчхан"

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Бывший глава Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОКРичард Паунд, комментируя информацию о возбуждении Спортивным арбитражным судом (CAS) дела по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким, сказал, что изначально был против выступления россиян на Играх в Пхенчхане. Ранее сообщалось, что допинг-проба "А" спортсмена дала положительный результат на мельдоний, который внесен в список запрещенных препаратов с января 2016 года.

- Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь, - цитирует CTV Паунда. - Их нельзя было пускать в Пхенчхан.

В CAS отметили, что дата слушания по делу Крушельницкого еще не определена. В суде не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.

Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Игр-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

На Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого

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КОММЕНТАРИИ (9)
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whistler2012

Паунда давно надо было остановить. Еще в 2002 в Солт-Лейке, когда он дискриминировал наших звезд лыжниц Давыдову и Лазутину. А Бьордален так и остался под прикрытием ВАДА, как множество других норвежцев.

12:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну вот все и разъяснилось. педофил пунд спалил контору. Теперь ясно ,что была спланированная провокация, чтобы продолжить пинать Россию ,а заодно и укусить прилично Прибабаха, мол зачем пустил их на игры. Ловко убивают опять двух зайцев.

12:47

shpasic

так их и не пустили - есть только Олимпийские атлеты из России.

12:46

shur

А я, про него, грешного, стал забывать. А он, гад, вылез опять!

12:43

miker65

Так зафигачьте Баху импичмент на внеочередной сессии. Чего трепаться? Это ж он, подлец, нас по блату допустил.

12:42

Бах-Родченков союз 321

Сейчас еще столько мрази повылазеет,в том числе и здесь,Веселый и Иегуда уже ждут когда им снимут намордники

12:41

Serafimos

Так и преемники у него точно такие же

12:40

and0508

Как долго он ждал . что бы опять рот открыть

12:39

aech_63

Вот и генеральный заказчик прорезался, тупая англосакская жаба

12:38

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