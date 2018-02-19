Ричард Паунд: "Русских нельзя было пускать в Пхенчхан"

Бывший глава Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, комментируя информацию о возбуждении Спортивным арбитражным судом (CAS) дела по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким, сказал, что изначально был против выступления россиян на Играх в Пхенчхане. Ранее сообщалось, что допинг-проба "А" спортсмена дала положительный результат на мельдоний, который внесен в список запрещенных препаратов с января 2016 года.

- Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь, - цитирует CTV Паунда. - Их нельзя было пускать в Пхенчхан.

В CAS отметили, что дата слушания по делу Крушельницкого еще не определена. В суде не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.

Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Игр-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

На Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

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