Ричард Паунд: "Русских нельзя было пускать в Пхенчхан"

Бывший глава Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, комментируя информацию о возбуждении Спортивным арбитражным судом (CAS) дела по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким, сказал, что изначально был против выступления россиян на Играх в Пхенчхане. Ранее сообщалось, что допинг-проба "А" спортсмена дала положительный результат на мельдоний, который внесен в список запрещенных препаратов с января 2016 года.
- Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь, - цитирует CTV Паунда. - Их нельзя было пускать в Пхенчхан.
В CAS отметили, что дата слушания по делу Крушельницкого еще не определена. В суде не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.
Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Игр-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
На Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого
Reacting to #OAR curler testing positive for #doping - #IOC member Dick Pound says “I was against #Russia competing here in the first place. They shouldn’t have been allowed to come to #pyeongchang2018” @CTVNews– Peter Akman (@PeterAkman) 19 февраля 2018 г.
whistler2012
Паунда давно надо было остановить. Еще в 2002 в Солт-Лейке, когда он дискриминировал наших звезд лыжниц Давыдову и Лазутину. А Бьордален так и остался под прикрытием ВАДА, как множество других норвежцев.
12:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну вот все и разъяснилось. педофил пунд спалил контору. Теперь ясно ,что была спланированная провокация, чтобы продолжить пинать Россию ,а заодно и укусить прилично Прибабаха, мол зачем пустил их на игры. Ловко убивают опять двух зайцев.
12:47
shpasic
так их и не пустили - есть только Олимпийские атлеты из России.
12:46
shur
А я, про него, грешного, стал забывать. А он, гад, вылез опять!
12:43
miker65
Так зафигачьте Баху импичмент на внеочередной сессии. Чего трепаться? Это ж он, подлец, нас по блату допустил.
12:42
Бах-Родченков союз 321
Сейчас еще столько мрази повылазеет,в том числе и здесь,Веселый и Иегуда уже ждут когда им снимут намордники
12:41
Serafimos
Так и преемники у него точно такие же
12:40
and0508
Как долго он ждал . что бы опять рот открыть
12:39
aech_63
Вот и генеральный заказчик прорезался, тупая англосакская жаба
12:38