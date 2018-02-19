Пробу "Б" Крушельницкого вскрыли, результаты ожидаются сегодня вечером или завтра рано утром

Как стало известно "СЭ", допинг-пробу "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого вскрыли. Результаты ожидаются вечером или завтра рано утром по корейскому времени.
Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Позже CAS подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.
Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
Руководство ФКР обещает уйти в отставку в случае положительной пробы Крушельницкого
rrm1981
lapp, не стану спорить, бывает всякое, особенно со спортсменами, у которых не стоит глобальной задачи развивать нейронные связи головного мозга. При этом я при своем мнении - вряд ли Крушельницкий настолько идиот.
12:34
lapp
rrm1981 После историй с Шараповой и Поветкиным у меня большие сомнения в адекватности некоторых спортсменов
12:30
rrm1981
lapp, несомненно, если кто-то что-то принимает, значит он рассчитывает, что это что-то будет каким-то образом позитивно влиять на его результаты. Но в данном случае, по-моему, всем достаточно очевидно, что риски быть пожизненно дисквалифицированным (которые равны сейчас 99%), не сопоставимы с эфемерным эффектом приема данного препарата.
12:27
lapp
rrm1981 lapp, Вы считаете, что мельдоний может повлиять на улучшение результатов в данном виде спорта? Вы согласны с представителями федерации, которые утверждают, что до 2016 года Крушельницкий принимал мельдоний? Значит до 2016 года мельдоний как то на него влиял
12:20
lapp
Если были подозрения, то надо было перед олимпиадой сдать анализы в независимой лаборатории, причем не ему одному, а всем 168 спортсменам ОАР. А потом уже следить за едой и питьем. Теперь уже поздно пить боржоми - принимал сам или подсыпали уже не доказать, если конечно кто нибудь не признается в диверсии
12:17
rrm1981
lapp, Вы считаете, что мельдоний может повлиять на улучшение результатов в данном виде спорта? или как Ваш комментарий относится к сути? Отвечая на Ваш вопрос - нет, не шутники.
12:17
lapp
"чтобы всерьез комментировать мельдоний в пробе керлингиста" - То есть представители федерации керлинга, признавшие, что керлингист принимал до 2016 года мельдоний, шутники? Им тоже к психиатру?
12:12
ЯКУТСКИЙ ЕВРЕЙ
Без мельдония никак!!!!
12:07
rrm1981
Это ж сколько нужно получать бабла за комментарии и/или как сильно ненавидеть отдельно взятую страну, чтобы всерьез комментировать мельдоний в пробе керлингиста. Вам бы, ребятки (иегуда, веселый, монтекристо и прочая шваль), к психологу что ль. Хотя, может вы - один человек, тогда - к психиатру.
12:02
sawrtre
а мельдоний разве допинг????????????? а,забыл,вада захотела чтобы он допингом был,при этом не проводя никакие исследования,хозяева из сшп приказали,значит допинг.а америкосы и их собачки сами будут настоящий допинг жрать и делать себе по нему разрешения!!!!!!!!!!! супер!!!!!!!!!!!!! и при этом они за чистый спорт!!!!!!!!!лицемеры и лжецы.
11:51
Весёлый©
Предлагаю патриотам такую версию, согласующуюся с их вечной теорией заговора и Россиюшкой в кольце врагов. Spy Games вот это вот всё. Парочка действительно кадровые разведчики, специально остались после завершения соревнований для проведения диверсионных операций на вражеской территории, но контрразведка МОК работает хорошо. Впрочем, Андрианова вчера говорила практически об этом же.
11:46
soukhanov
Так и вижу, как Бах, Макларен и вся пиздота над мочей склонились и пихая друг друга в старческие дряблые бока с азартом заглядывают в баночку: "Ну шо? Есть?" А Бах шарит там своей пятерней и радостно кричит: "БлRть, Есть!"
11:43
Бах-Родченков союз 321
Скольше же д..лбоебов то здесь,Иегуда,Монте Кристя,За Россию без допинга,еще Веселого не хватает
11:41
Andrewxyz
Самое ржачное во всем этом, что нет никаких убедительных доказательств, что мельдоний повышает выносливость у людей. Только в одном клиническом испытании, проведенном на небольшой группе пожилых людей старше 60 лет, больных стенокардией, мельдоний показал улучшение переносимости физической нагрузки. И ВСЕ!
11:37
Ru5
ничего нового, монте-кристо как всегда дэбил
11:30
karlikf1
Пробу вскрыли, а там дюшес )))
11:29
rusfed 2.0
insidethegames: Krushelnitckii has told Russian officials how he fears someone at the training camp in Japan spiked his drink with meldonium before he travelled to South Korea. ______ Сам Крушельницкий подозревает тех своих, кто ему проиграл отбор. Диверсия от своих, а не пиндосов ))
11:20
Бней Иегуда
Сколько можно одну тему мусолить?)) Статья за статьёй...)) А тем временем через 4 часа исторический полуфинал Россия-Канада.) Превью хоть будет?)) Или статья с названием "матч века"?))
11:09
человек за футбол
Монте-Кристо и МОЧА: - есть такие люди словно лещ на блюде - вот и монте-кристо из таких - ради словоблудия он мочи пол литра - выпил и на дне своем затих - иногда всплывает рот свой открывает - господи да лучше б он молчал! - все Россию хает ну когда всплывает - изредка вещает кто кого зачал - мозг его могучий ни на что негоден - разве чтоб кого-нибудь облить - грязью из помойки, калом землеройки - тяжело земле таких носить!
11:01
За Россию без допинга!
xcb, после "ясно" нужна запятая, после "урод" - вопросительный знак. "Хозяева" пишется через "о", вместо "спортсменом" должно быть "спорстменов". За что ты так ненавидишь русский язык? Ты русофоб? Ненавидишь всё русское?
10:58
mrazotka
Без мельдония в керлинге уж точно никак... да вообще в керлинге всё на допинге только и держится.
10:57
DoodlyDoo
Этот олпойоп наш керлингист, Я ПОНЯЛ почему он в полуфинале последний бросок смазал и не вышли они в финал, причём смазал умышленно и далеко от цели чтоб допинг не проходить , зная уже тогда что ахтунг может быть Я смотрел как раз тот матч и подумал какого RYX он так далеко промазал
10:56
alexigot
Такой рекламы средства от запоров еще не было. С равным успехом можно запретить бокал сухого вина, в нем же вся таблица Менделеева. Если бы было доказано, что Мельдоний маскирует другие препараты, тогда можно и согласиться, но таких доказательств похоже нет. Будьте внимательны когда используете пищевые добавки, там может быть WADA.
10:52
Монте-Кристо (Мститель) .
МОЧА, как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось ! Нет ничего важней для Эрефии, чем чистая моча Крушельницкого... Докатились...
10:45
человек за футбол
просьба не оскорблять, он и так убогий, ему и так плохо. Вон как загоняет.
10:40
человек за футбол
угадайте где живет мститель монте-кристо? много ли вариантов?
10:37
Komendant1
Будут тянуть до того момента, пока Россия не заплатит штраф, т.е. до 24 февраля.
10:35
Монте-Кристо (Мститель) .
Спорт отошел на второй план. От мочи Крушельницкого зависит будущее Эрефии и эрефянского спорта.
10:32
and0508
Жаль ребят , если подтвердится
10:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вскрыли, плеснули чего надо, к вечеру растворится и выдадут положительный результат. Явная провокация. А может к окончанию ОИ результат выдадут, чтобы на крючке всех держать.
10:27