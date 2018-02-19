Пробу "Б" Крушельницкого вскрыли, результаты ожидаются сегодня вечером или завтра рано утром

Как стало известно "СЭ", допинг-пробу "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого вскрыли. Результаты ожидаются вечером или завтра рано утром по корейскому времени.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Позже CAS подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.

Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

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