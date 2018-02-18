Проба "Б" Крушельницкого будет вскрываться завтра утром

По информации "СЭ", проба "Б" керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени. Сам спортсмен может присутствовать при вскрытии.

По нашим данным, проба "А" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте дала положительный результат на мельдоний. Медаль Пхенчхана Крушельницкий выиграл в паре со своей женой, Анастасией Брызгаловой.

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"