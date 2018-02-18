13:04 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Проба "Б" Крушельницкого будет вскрываться завтра утром

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По информации "СЭ", проба "Б" керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени. Сам спортсмен может присутствовать при вскрытии.

По нашим данным, проба "А" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте дала положительный результат на мельдоний. Медаль Пхенчхана Крушельницкий выиграл в паре со своей женой, Анастасией Брызгаловой.

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"

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КОММЕНТАРИИ (24)
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duha1_1_1

мельдоний выводится до 6 месяцев... так что если даже в сентябре 2017 глотнул, когда не собирался еще на ои игры ехать то 100% определят

00:01

Сталин И В 1945

Поехали терпилы вот и получайте! Сейчас ещё лыжников всех завалят! Терпите-терпите!

17:49 18 февраля

= Даль =

По информации "СЭ", проба "Б" керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени.======== а можно поточнее место и время? высылаю свою пробу!

17:17 18 февраля

PLUT-IN

пpидypkи, новую пробу получат и тут уже клоун не отвертится если реально употреблял

15:57 18 февраля

Весёлый©

Мельдониум мы жрать не бросим!

15:48 18 февраля

tryam

найдут подсыпанное. скажут еще 4 года без Олимпиады, сами не захотели послать, нас пошлет МОК

14:58 18 февраля

Опытный 63

То есть у вада есть время до завтрашнего утра провести любые манипуляции с пробиркой и ее содержимым в отсутствие свидетелей?

14:37 18 февраля

IvanDay

shpasic мельдоний выводится несколько недель ------------------------------------------------------ несколько месяцев. и то зависит от концентрации, способов принятия, особенностей организма

14:34 18 февраля

Таки да

Даже бронзу без мельдония уже взять не можем

14:24 18 февраля

shpasic

мельдоний выводится несколько недель, поэтому можно взять ещё одну пробу и сразу же её проверить.

14:18 18 февраля

совва

Медали-то уже тю-тю)) не отберут))

14:18 18 февраля

PallMall

Подмешали, подсыпали, да все что угодно могли сделать.

14:16 18 февраля

zyzx

А вам говорили,не едте,даже если вы,что то выиграете,у вас медаль отберут. Впереди лыжники.

14:16 18 февраля

merniloskut

Американцы и другие натовцы жрут Карнитин, а это однозначный аналог Мельдония, который запретили исключительно из-за конкуренции и чтобы подсадить наших на статью!

14:11 18 февраля

Andru_15

А кто то сомневался в том что будут провокаций? Смешно. Пробирку открыли и подмешали что нужно. Это же всем выгодно!

13:57 18 февраля

А-спид

А почему так долго "проверяли"? Допинг-пробы чемпионов и призеров проверяются сразу же, в первую очередь. С чем связана задержка? Вскрывали бутылочку и мошенничали?

13:55 18 февраля

А-спид

Ситуация простейшая и понятная. ВАДА заинтересована в том чтобы "найти" допинг у российской сборной. Пара Крушельницкий-Брызгалова получила огромную популярность, скандал с ними даст максимальный эффект. Потому и "найден" допинг.

13:54 18 февраля

vabl

Это что за "источник" информации - "по нашим данным"??? Собираем все сплетни и слухи, распространяемые "доброжелателями" или пересказываем все, что на заборах написано?

13:52 18 февраля

Felix BARSA

Подсыпали нашим, МОК никак не успокоится, им нужен новый виток скандала вокруг наших атлетов! Крушельницкий не идиот, что бы на фоне такой истерии самому лезь в петлю...

13:51 18 февраля

milanmilan

зачем принимать допинг людям которые камни катают??? чтобы сердце не надорвать от перегрузок?

13:51 18 февраля

dv2205

провокация и ничего не найдут а иначе ваде пи дец

13:38 18 февраля

redgy

пока не стоит 15 лямов переводить мокам

13:25 18 февраля

tryam

наверное в еду воду подмешали. так просто без скандала нас не отпустят

13:22 18 февраля

tank777

ыло бы наивно считать, что обойдется без провокаций.

13:18 18 февраля

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