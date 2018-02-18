Проба "Б" Крушельницкого будет вскрываться завтра утром

По информации "СЭ", проба "Б" керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени. Сам спортсмен может присутствовать при вскрытии.
По нашим данным, проба "А" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте дала положительный результат на мельдоний. Медаль Пхенчхана Крушельницкий выиграл в паре со своей женой, Анастасией Брызгаловой.
К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"
duha1_1_1
мельдоний выводится до 6 месяцев... так что если даже в сентябре 2017 глотнул, когда не собирался еще на ои игры ехать то 100% определят
00:01
Сталин И В 1945
Поехали терпилы вот и получайте! Сейчас ещё лыжников всех завалят! Терпите-терпите!
17:49 18 февраля
= Даль =
По информации "СЭ", проба "Б" керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени.======== а можно поточнее место и время? высылаю свою пробу!
17:17 18 февраля
PLUT-IN
пpидypkи, новую пробу получат и тут уже клоун не отвертится если реально употреблял
15:57 18 февраля
Весёлый©
Мельдониум мы жрать не бросим!
15:48 18 февраля
tryam
найдут подсыпанное. скажут еще 4 года без Олимпиады, сами не захотели послать, нас пошлет МОК
14:58 18 февраля
Опытный 63
То есть у вада есть время до завтрашнего утра провести любые манипуляции с пробиркой и ее содержимым в отсутствие свидетелей?
14:37 18 февраля
IvanDay
shpasic мельдоний выводится несколько недель ------------------------------------------------------ несколько месяцев. и то зависит от концентрации, способов принятия, особенностей организма
14:34 18 февраля
Таки да
Даже бронзу без мельдония уже взять не можем
14:24 18 февраля
shpasic
мельдоний выводится несколько недель, поэтому можно взять ещё одну пробу и сразу же её проверить.
14:18 18 февраля
совва
Медали-то уже тю-тю)) не отберут))
14:18 18 февраля
PallMall
Подмешали, подсыпали, да все что угодно могли сделать.
14:16 18 февраля
zyzx
А вам говорили,не едте,даже если вы,что то выиграете,у вас медаль отберут. Впереди лыжники.
14:16 18 февраля
merniloskut
Американцы и другие натовцы жрут Карнитин, а это однозначный аналог Мельдония, который запретили исключительно из-за конкуренции и чтобы подсадить наших на статью!
14:11 18 февраля
Andru_15
А кто то сомневался в том что будут провокаций? Смешно. Пробирку открыли и подмешали что нужно. Это же всем выгодно!
13:57 18 февраля
А-спид
А почему так долго "проверяли"? Допинг-пробы чемпионов и призеров проверяются сразу же, в первую очередь. С чем связана задержка? Вскрывали бутылочку и мошенничали?
13:55 18 февраля
А-спид
Ситуация простейшая и понятная. ВАДА заинтересована в том чтобы "найти" допинг у российской сборной. Пара Крушельницкий-Брызгалова получила огромную популярность, скандал с ними даст максимальный эффект. Потому и "найден" допинг.
13:54 18 февраля
vabl
Это что за "источник" информации - "по нашим данным"??? Собираем все сплетни и слухи, распространяемые "доброжелателями" или пересказываем все, что на заборах написано?
13:52 18 февраля
Felix BARSA
Подсыпали нашим, МОК никак не успокоится, им нужен новый виток скандала вокруг наших атлетов! Крушельницкий не идиот, что бы на фоне такой истерии самому лезь в петлю...
13:51 18 февраля
milanmilan
зачем принимать допинг людям которые камни катают??? чтобы сердце не надорвать от перегрузок?
13:51 18 февраля
dv2205
провокация и ничего не найдут а иначе ваде пи дец
13:38 18 февраля
redgy
пока не стоит 15 лямов переводить мокам
13:25 18 февраля
tryam
наверное в еду воду подмешали. так просто без скандала нас не отпустят
13:22 18 февраля
tank777
ыло бы наивно считать, что обойдется без провокаций.
13:18 18 февраля