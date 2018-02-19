Представитель МОК - о Крушельницком: "Могли ли что-то подмешать? Мы допускаем, что такой вариант"

Глава департамента по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого ответил на вопрос о том, могла ли быть допущена ошибка при взятии пробы или могли ли спортсмену что-то подмешать.

- Мы не исключаем, что такое могло произойти, - сказал он. (Наталья МАРЬЯНЧИК)