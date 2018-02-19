06:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Представитель МОК - о Крушельницком: "Могли ли что-то подмешать? Мы допускаем, что такой вариант"

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Глава департамента по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого ответил на вопрос о том, могла ли быть допущена ошибка при взятии пробы или могли ли спортсмену что-то подмешать.

- Мы не исключаем, что такое могло произойти, - сказал он. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ФанФаныч

Нет мотивации пить мельдоний. Однако, в этой войне, имея 2 лаборатории, можно было взять "свои" пробы и обезопасить свои позиции. Опять чиновники проспали?

08:31

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