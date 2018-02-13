Петр Дрон: "Это исторический день для российского керлинга"

Российский керлингист, чемпион мира среди смешанных пар 2010 года Петр Дрон считает, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, завоевавшие бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде-2018, полностью оправдали возложенные на них надежды. По его словам, пара своими выступлениями доказала, что способна претендовать на награды.

– Именно от этой пары все ожидали хорошего выступления, они полностью оправдали нашу надежду, я искренне их поздравляю, – сказал Дрон. - Это исторический день для российского керлинга – первые олимпийские медали. Саша и Настя своими выступлениями доказывали, что способны претендовать на награды, они – чемпионы мира 2016 года все-таки.

По его словам, Крушельницкий и Брызгалова – интересные, яркие, положительные и веселые люди, знающие, чего хотят. (Михаил ПОТАПОВ)

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