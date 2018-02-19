Песков призвал дождаться результатов пробы Крушельницкого, прежде чем делать выводы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает всех дождаться официальных заявлений по российскому керлингисту Александру Крушельницкому.

– Покажет ли анализ, что Крушельницкий принимал мельдоний? Не нам это комментировать, но мы призываем всех-всех-всех дождаться каких-то официальных заявлений, – цитируют "РИА Новости" Пескова. – Вы знаете, что и МОК ведет себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации, давайте дождемся все-таки – там, по моему, проба "Б" будет вскрываться – давайте дождемся пробы "Б" и какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Позже CAS подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.

Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

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