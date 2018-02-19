Песков призвал дождаться результатов пробы Крушельницкого, прежде чем делать выводы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает всех дождаться официальных заявлений по российскому керлингисту Александру Крушельницкому.
– Покажет ли анализ, что Крушельницкий принимал мельдоний? Не нам это комментировать, но мы призываем всех-всех-всех дождаться каких-то официальных заявлений, – цитируют "РИА Новости" Пескова. – Вы знаете, что и МОК ведет себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации, давайте дождемся все-таки – там, по моему, проба "Б" будет вскрываться – давайте дождемся пробы "Б" и какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации.
Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Позже CAS подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.
Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
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Руководство ФКР обещает уйти в отставку в случае положительной пробы Крушельницкого
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180219/1132882520.html
Есть мнение...
Вроде бы ничего толком не сказал, а ощущение, что уже врёт - мастер)
19:46 19 февраля
bond1951
подстава полная ...........только дэбилам не понятно .........врубайте ответку УРОДАМ...........
15:39 19 февраля
miker65
Навкину до всего есть дело!
14:24 19 февраля
Весёлый©
Чего ждать-то? Можно сожалеть уже сейчас.
14:18 19 февраля
veterok1969
так и так уже ясно было что потвердит допинг и выводы ясны это явно провокация состороны тех кто всякими способами страется оклевать россию тут и коню ясно когда россию стала добиваться в судах надо же как то ещё раз заклеймить россию и вообще ненадо было ехать на игры вот теперь и пожинай плоды
14:12 19 февраля
karlikf1
А какая нам, простым смертным, разница, а! Нам что, так важен официальный релиз МОК? Простым болельщикам достаточно новостного сообщения, что у того-то обнаружено то-то. Всё! Чего мы дождёмся-то, чуда какого-то чтоли? Так не бывает чудес, выросли мы уже из того возраста, чтобы верить в чудеса и в дедов морозов. Ну, выйдет завтра-послезавтра на пресс-конференции очередная "говорящая голова" от МОК и с каменным лицом зачитает, что проба Б также дала положительный результат и что? На, да, дождались, чего ещё ждать-то? Эти крючкотворы и бумагоплюи типа Пескова хоть с нами, болельщиками, говорили бы нормальным, человеческим языком, а не чинно-официальным "Давайте, дождёмся". Про расследование ещё какое-то рассуждает. Разве в отношении нас, россиян, им, буржуям, требуется какое-то расследование, чтобы повесить ярлык "виновен"?
13:53 19 февраля