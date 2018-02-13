Павел Колобков: "Брызгалова и Крушельницкий в сложной ситуации не растеряли настрой"

Министр спорта РФ Павел Колобков похвалил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого за бронзу Олимпиады в Пхенчхане. Россияне победили команду из Норвегии в матче за третье место со счетом 8:4.

– Ребята попали в сложную психологическую ситуацию, проиграв полуфинальный матч, – цитирует ТАСС Колобкова. – Однако в этой ситуации они смогли не растерять настрой, выйти на встречу за третье место предельно собранными и выступить как единое целое. Великолепное окончание турнира и достойная награда. Остается только поблагодарить ребят, в Пхенчхане для нас каждая медаль бесценна.

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