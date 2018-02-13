Павел Колобков: "Брызгалова и Крушельницкий в сложной ситуации не растеряли настрой"

Министр спорта РФ Павел Колобков похвалил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого за бронзу Олимпиады в Пхенчхане. Россияне победили команду из Норвегии в матче за третье место со счетом 8:4.
– Ребята попали в сложную психологическую ситуацию, проиграв полуфинальный матч, – цитирует ТАСС Колобкова. – Однако в этой ситуации они смогли не растерять настрой, выйти на встречу за третье место предельно собранными и выступить как единое целое. Великолепное окончание турнира и достойная награда. Остается только поблагодарить ребят, в Пхенчхане для нас каждая медаль бесценна.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Алексей Д.
gruzovik62-----Прикинь, дубина, именно его и спросили, а не тебя. Бгг
10:49
gruzovik62
Тебя, колобков, не спросили!!
10:03