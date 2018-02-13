09:33 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Павел Колобков: "Брызгалова и Крушельницкий в сложной ситуации не растеряли настрой"

3

Министр спорта РФ Павел Колобков похвалил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого за бронзу Олимпиады в Пхенчхане. Россияне победили команду из Норвегии в матче за третье место со счетом 8:4.

– Ребята попали в сложную психологическую ситуацию, проиграв полуфинальный матч, – цитирует ТАСС Колобкова. – Однако в этой ситуации они смогли не растерять настрой, выйти на встречу за третье место предельно собранными и выступить как единое целое. Великолепное окончание турнира и достойная награда. Остается только поблагодарить ребят, в Пхенчхане для нас каждая медаль бесценна.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4952856

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

Алексей Д.

gruzovik62-----Прикинь, дубина, именно его и спросили, а не тебя. Бгг

10:49

gruzovik62

Тебя, колобков, не спросили!!

10:03

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!