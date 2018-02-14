"Остаемся кайфовать". Чем керлингистка Брызгалова будет заниматься до конца Олимпиады

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова отметила, что для нее и ее мужа Александра Крушельницкого, с которым она взяла бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде-2018, число 13 является самым счастливым. Она также добавила, что они останутся в Пхенчхане до конца Игр и будут кайфовать.
Сегодня Брызгаловой и Крушельницкому были вручены бронзовые медали на площади в Пхенчхане.
– Для нас 13 – самое счастливое число. Начало отношений, свадьба, день рождения, олимпийская медаль, – сказала Брызгалова. – Восторг! Теперь остаемся здесь до конца Олимпиады и будем просто кайфовать. (Владимир ИВАНОВ)
Девушка, которая свела с ума весь мир. 10 фактов о керлингистке Брызгаловой
kac35
Через 9 месяцев ждём результата этого кайфования. Сейчас самое время. До Пекина ещё уйма времени.
14:40 14 февраля
redgy
Кайфуйте, заслужили.
14:34 14 февраля