14:02 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

"Остаемся кайфовать". Чем керлингистка Брызгалова будет заниматься до конца Олимпиады

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Российская керлингистка Анастасия Брызгалова отметила, что для нее и ее мужа Александра Крушельницкого, с которым она взяла бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде-2018, число 13 является самым счастливым. Она также добавила, что они останутся в Пхенчхане до конца Игр и будут кайфовать.

Сегодня Брызгаловой и Крушельницкому были вручены бронзовые медали на площади в Пхенчхане.

– Для нас 13 – самое счастливое число. Начало отношений, свадьба, день рождения, олимпийская медаль, – сказала Брызгалова. – Восторг! Теперь остаемся здесь до конца Олимпиады и будем просто кайфовать. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kac35

Через 9 месяцев ждём результата этого кайфования. Сейчас самое время. До Пекина ещё уйма времени.

14:40 14 февраля

redgy

Кайфуйте, заслужили.

14:34 14 февраля

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