Ольга Андрианова: "Результат Брызгаловой и Крушельницкого уже вошел в историю"

Бывший главный тренер сборных России Ольга Андрианова отметила, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий доминировали над норвежцами в матче за 3-е место на Олимпиаде-2018. Спортсмены завоевали первую олимпийскую медаль для российского керлинга, одержав победу со счетом 8:4.

- Я очень рада, что Настя и Саша выиграли, - приводит "Р-Спорт" слова Андриановой. - После полуфинальной игры переживала, соберутся ли ребята. Но они на удивление спокойные и уравновешенные сегодня были, доминировали всю игру, начиная с первого энда и до конца. Молодцы! Поздравляю тренеров, спортсменов и нашу федерацию с нашей первой наградой на Олимпийских играх. Медаль есть медаль, тем более эта дисциплина впервые на Олимпиаде, и у нас сразу есть награда. Этот результат уже вошел в историю.

Они и в полуфинале сыграли очень хорошо, просто нервы не выдержали. Они были готовы хорошо. Очень мне понравилась игра ребят – два молодых красивых человека из России добились такого важного результата.

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