Норвежский керлингист верит, что Крушельницкий не применял запрещенные вещества

Скип мужской команды Норвегии по керлингу Томас Улсруд надеется, что информация о положительной допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого на мельдоний не подтвердится.
- Надеюсь, это неправда, потому что это керлинг, - приводит Reuters слова Улсруда. – Если это правда, то мне очень обидно за норвежскую команду, которая очень много работала, но в итоге заняла четвертое место и просто уехала домой. Они даже не остались здесь.
Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в дабл-миксте обыграл команду Норвегии.
Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //
"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу" //
Светалана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"
ВСЕНАМАЧТУ
ЭТО В КОРНИ МЕНЯЕТ ДЕЛО.....ДЛЯ НОРВЕГИИ НЕТ ЗАПРЕЩЕННЫХ АПРИОРИ...
00:19
DG (new))
Ну парень молодой, может швабру и потереть.. правда нафига тогда мельдоний?
00:06
Дитмар
Под шваброй кого подразумевали?))
22:28 18 февраля
Доктор_Хряк
gruzovik62 все это хорошо! А почему не спросить самого Крушельницкого! И зачем в керлинге принимать допинг? Для меткости надо 100 грамм и все путем!! 20:30--------- А швабру кто энергично тереть будет? )))
22:10 18 февраля
lapp
Норвежский допингист верит, что Крушельницкий не принимал кёрлинг))
21:46 18 февраля
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля
Sandy45
Провокация это. В свое время баскетбольный ЦСКА "цивилизованные" европейцы вообще чуть не отравили насмерть ради результата. А тут всего лишь мельдоний.
21:08 18 февраля
Дитмар
Мы не верим, что он принимал мельдоний, а вы закрываете глаза на лекарства от астмы...неравноценно как-то...
20:33 18 февраля
povar81
Опять заголовок не сильно соответствует содержанию
20:33 18 февраля
gruzovik62
все это хорошо! А почему не спросить самого Крушельницкого! И зачем в керлинге принимать допинг? Для меткости надо 100 грамм и все путем!!
20:30 18 февраля