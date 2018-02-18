Норвежский керлингист верит, что Крушельницкий не применял запрещенные вещества

Скип мужской команды Норвегии по керлингу Томас Улсруд надеется, что информация о положительной допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого на мельдоний не подтвердится.

- Надеюсь, это неправда, потому что это керлинг, - приводит Reuters слова Улсруда. – Если это правда, то мне очень обидно за норвежскую команду, которая очень много работала, но в итоге заняла четвертое место и просто уехала домой. Они даже не остались здесь.

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в дабл-миксте обыграл команду Норвегии.

Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //

Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //

"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу" //

Светалана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"