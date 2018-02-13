МОК - бронзе Брызгаловой и Крушельницкого: "Брак — это любовь и командная работа"

Международный олимпийский комитет (МОК) в Твиттере поздравил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Пресс-служба комитета опубликовала коллаж из фотографии со свадьбы спортсменов и снимка празднования после завершения матча за третье место против Норвегии (8:4).
"Брак – это любовь и командная работа", - говорится в подписи к коллажу.
Marriage is love and team work. #Curling #MixedDoubles #OAR Anastasia Bryzgalova ❤ Aleksandr Krushelnitckii #Bronze @worldcurling pic.twitter.com/od7e0v89ac– Olympics (@Olympics) 13 февраля 2018 г.
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shur
Поздравляю с заслуженной бронзой
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